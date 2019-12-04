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04 Aralık 2019, Çarşamba
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Menajeri ile görüşüldü! ve ...

Menajeri ile görüşüldü! Beşiktaş ve Fenerbahçe...

'nin sezon başında kadrosuna katmak istediği ancak transferini gerçekleştiremediği Internacional'in orta saha oyuncusu Patrick konusunda, sarı-lacivertli takımın yeniden harekete geçtiği iddia edildi. basını ayrıca 'ın da oyuncuya talip olduğunu yazdı.

medyasında çıkan habere göre , 'nin sezon başında kadrosuna katmak istediği ancak transferini gerçekleştirmediği Internacionel'de forma giyen Patrick konusunda yeniden harekete geçti. Haberde Beşiktaş'ın da Brezilyalı oyuncuyla ilgilendiği iddia edildi.

UOL Esporte'de yer alan habere göre iki kulübün de henüz Internacional'e resmi bir teklifte bulunmadığı ancak oyuncunun menajeri Marcelo Robalinho'yla geçen hafta bir görüşme gerçekleştirdiklerinin altı çizilirken, Brezilyalı oyuncunun devre arasında kulübünden ayrılma ihtimalinin oldukça yüksek olduğu belirtildi.

Ayrıca, 27 yaşındaki futbolcuya iki kulübün de 2 yıllık sözleşme sunduğu öne sürüldü.

Tam adı Patrick Bezerra Do Nascimento olan Brezilyalı oyuncu, bu yıl kulübü Internacional'in formasını 46 maçta terletti ve 5 gol kaydetti.



PATRICK BEZERRA KİMDİR?

Tam adı olan Brezilyalı futbolcu 29 Temmuz 1992'de Rio De Janeiro'da dünyaya geldi. ülkesinde başlayan Patrick, Operario-PR, Marcilio Dias, Caxias, Comercial formaları giydikten sonra 2014 yılında 'a oldu. Dönemin 'un gözüne giremeyen Patrick, yarım sezon 'de görev aldıktan sonra ülkesine Caxias formasıyla geri döndü. Kısa süren Caxias macerasının ardından sırayla Goias ve Recife formaları giyen başarılı oyuncu, 2018 yılının ocak ayında Internacional'e transfer oldu.

Internacional formasıyla 95 maça çıkan Patrick, 13 gol kaydetti. Piyasa değeri 4 milyon euro olan merkez orta saha oyuncusu, ön libero ve sol kanatta da forma giyebiliyor.

TÜRKİYE MACERASI ÇOK KISA SÜRMÜŞTÜ

2014 yılında Comercial'dan Gaziantepspor'a transfer olan Patrick, beklentilerin altında kalmıştı. Dönemin teknik direktörü Okan Buruk'un gözüne giremeyen Brezilyalı futbolcu, yarım sezon Türkiye macerasının ardından Caxias'ın yolunu tutmuştu.



  1. 04.12.2019
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