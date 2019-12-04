Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'da büyük değişim! 4 büyükler kendilerine rakip olunca...

Ve Süper Lig'de 13. hafta sona erdi. İlk yarının tamamlanmasına kısa bir süre kalırken geçtiğimiz sezona kıyasla yine geride kalan 13 hafta özelinde 4 büyüklerin maçlarını inceledik. Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'un 2018-2019 ile 2019-2020 sezonları dahilinde ilk 13 hafta değerlendirmelerine bakıldığında ofansif ve defansif parametrelerde dikkat çeken değişimler mevcut. Bu değişkenler bazı ekiplerde geçtiğimiz sezon rakamlarında pozitif anlamda ilginç bir tablo ortaya koyarken kimi ekiplerde ise şok denecek bir görüntüyü gözler önüne serdi. Peki, bu tablolarda dört büyükler özelinde hangi ekip, nasıl, hangi parametrelerde öne çıktı? Hangi ekiplerin defansif ve ofansif kıyaslarında 'Şok görüntü' ve o ekipleri bekleyen tehlikenin resmi gözler önüne serildi? (ANALİZ HABER - FOTOMAC.COM.TR)