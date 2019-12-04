Jose Mourinho Ferdi Kadıoğlu'nu istiyor!

Fenerbahçe'nin Hollanda asıllı Türk yeteneği Ferdi Kadıoğlu için Hollanda basınından flaş bir iddia ortaya atıldı... Kısa süre önce Tottenham'ın teknik direktörlük koltuğuna oturan Mourinho, Fenerbahçeli yıldızın peşine düştü! İşte detaylar... (fotomac.com.tr dış haberler)
4 Aralık 2019 Çarşamba 10:37
Güncelleme: 04.12.2019 10:50
BU GALERİYİ PAYLAŞ
Fenerbahçe'nin 2018-19 sezonu başında Hollanda 2. Ligi ekibi NEC Nijmegen'den 1.4 milyon euro bedelle kadrosuna kattığı Ferdi Kadıoğlu ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı...
GALERİ DEVAM EDİYOR
Hollanda U16, U17, U18, U19 ve U21 takımlarının tümünde boy göstererek geleceğin en yetenkli yıldız adayları arasında kendine yer bulan Ferdi Kadıoğlu'na düyaca ünlü menajer Jose Mourinho kancayı attı...
Fenerbahçe'nin sezonun ilk haftasında Gaziantep FK ile oynadığı karşılaşmada 1 gol atarak yıldızını parlatan genç yetenek, 2. haftada oynanılan Başakşehir maçında da yaptığı asistle göz doldurmuştu...
Hollanda basınında çıkan habere göre 56 yaşındaki teknik direktör, Ferdi için İngiliz ekibinin yöneticilerine verdiği raporda 'gelecek için çok faydalı bir oyuncu olacağını' belirttiği öne sürüldü...
Sarı-lacivetli teknik direktör Ersun Yanal'ın ligin sonraki haftalarında forma şansı vermediği Ferdi, Fenerbahçe'nin ZTK'da oynadığı İstanbulspor karşılaşmasında adeta patlama yapmış ve 1 gol 1 asistlik performans sergileyerek kalitesini ortaya koymuştu...