Ozan Tufan 2 milyon liralık lüks aracıyla görüntülendi!
Fenerbahçe'de bu sezon gösterdiği performansla alkış toplayan milli futbolcu Ozan Tufan, İstanbul Etiler'de yeni aldığı lüks aracıyla görüntülendi. Genç futbolcu, 2 milyon lira değerindeki aracıyla tüm bakışları üzerine çekti.
4 Aralık 2019 Çarşamba 09:06
Güncelleme: 04.12.2019 09:06
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Fenerbahçeli futbolcu Ozan Tufan, önceki gün yeni aldığı 2 milyon liralık lüks aracıyla Etiler'de asfaltı adeta ağlattı.
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Milyonluk aracıyla hava atan Tufan, semtten rüzgar gibi geçti.
Bu sene performansıyla, sarı-lacivertli taraftarların yüzünü güldüren Ozan Tufan, kendini ödüllendirdi.
Takvim'de yer alan habere göre yıllık kazancı ortalama 1 buçuk milyon Euro yani yaklaşık 9 milyon 500 bin lira olan Tufan, önceki gün yeni spor aracıyla Etiler'de gaza basıp bakışları üzerine topladı.
Ünlü futbolcu, yeni aldığı 2 milyon lira değerindeki Audi R8 Quattro marka aracıyla havasını attı.
24 yaşındaki futbolcunun yeni aracını görenler, "Ozan, asfaltta tufan estirecek" esprisi yapmaktan kendini alamadı.