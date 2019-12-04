Ozan Tufan 2 milyon liralık lüks aracıyla görüntülendi! - Son dakika Fenerbahçe haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
04 Aralık 2019, Çarşamba
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Ozan Tufan 2 milyon liralık lüks aracıyla görüntülendi!

Fenerbahçe'de bu sezon gösterdiği performansla alkış toplayan milli futbolcu Ozan Tufan, İstanbul Etiler'de yeni aldığı lüks aracıyla görüntülendi. Genç futbolcu, 2 milyon lira değerindeki aracıyla tüm bakışları üzerine çekti.
4 Aralık 2019 Çarşamba 09:06 Güncelleme: 04.12.2019 09:06
Ozan Tufan 2 milyon liralık lüks aracıyla görüntülendi!

Fenerbahçeli futbolcu Ozan Tufan, önceki gün yeni aldığı 2 milyon liralık lüks aracıyla Etiler'de asfaltı adeta ağlattı.

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Ozan Tufan 2 milyon liralık lüks aracıyla görüntülendi!

Milyonluk aracıyla hava atan Tufan, semtten rüzgar gibi geçti.

Ozan Tufan 2 milyon liralık lüks aracıyla görüntülendi!

Bu sene performansıyla, sarı-lacivertli taraftarların yüzünü güldüren Ozan Tufan, kendini ödüllendirdi.

Ozan Tufan 2 milyon liralık lüks aracıyla görüntülendi!

Takvim'de yer alan habere göre yıllık kazancı ortalama 1 buçuk milyon Euro yani yaklaşık 9 milyon 500 bin lira olan Tufan, önceki gün yeni spor aracıyla Etiler'de gaza basıp bakışları üzerine topladı.

Ozan Tufan 2 milyon liralık lüks aracıyla görüntülendi!

Ünlü futbolcu, yeni aldığı 2 milyon lira değerindeki Audi R8 Quattro marka aracıyla havasını attı.

Ozan Tufan 2 milyon liralık lüks aracıyla görüntülendi!

24 yaşındaki futbolcunun yeni aracını görenler, "Ozan, asfaltta tufan estirecek" esprisi yapmaktan kendini alamadı.

Ozan Tufan 2 milyon liralık lüks aracıyla görüntülendi!
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