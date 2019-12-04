Spor yazarları Fenerbahçe - İstanbulspor maçını değerlendirdi

Merak ettiğim başka isimler de vardı elbette... Özellikle defans hattındakiler... Ama şunu söylemek lazım; İstanbulspor karşısında Fenerbahçe savunmasına pek iş düşmedi. O yüzden sağlam bir değerlendirme yapmaktan ne yazık ki yoksunum. Rakibin 86. dakikadaki tek gol pozisyonu ve kaleyi bulan tek şutu vardı. Bunu da bir kenara koymak gerekiyor.