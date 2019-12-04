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04 Aralık 2019, Çarşamba
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Spor yazarları Fenerbahçe - İstanbulspor maçını değerlendirdi

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur ilk maçında sahasında İstanbulspor'u konuk etti. Sarı-lacivertli takımın 4-0 kazandığı mücadelede ön plana çıkan isim Ferdi Kadıoğlu oldu. İşte spor yazarlarının maçla ilgili değerlendirmeleri...
4 Aralık 2019 Çarşamba 08:21
Spor yazarları Fenerbahçe - İstanbulspor maçını değerlendirdi

EMRE BOL - GELECEK BU GENÇLERDE

En son söyleyeceğimi baştan diyeyim. Ferdi Kadıoğlu'nun yeniden konuşulmasını sağlayan, önce Fenerbahçe taraftarı sonra da Vedat Muriç olmuştur.

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Spor yazarları Fenerbahçe - İstanbulspor maçını değerlendirdi

Haftalardır Moses, Deniz, Ozan derken gerçekten o bölgede oynayıp faydalı olacak bir oyuncuyu genç diye bir kenara atmışız. Ben değil, Ersun Yanal atmış! Fenerbahçe'nin geleceğini gençler üzerine kurmaktan başka çaresi yok. Zira bir yanda Finansal Fair Play bir yandan Futbol Federasyonu, çok yakında "istediğin gibi" transfer yapmanı engelleyecekler. İçeriden gençler çıkarabilenler tünelin ucundaki ışığı görebilecek.

Spor yazarları Fenerbahçe - İstanbulspor maçını değerlendirdi

Merak ettiğim başka isimler de vardı elbette... Özellikle defans hattındakiler... Ama şunu söylemek lazım; İstanbulspor karşısında Fenerbahçe savunmasına pek iş düşmedi. O yüzden sağlam bir değerlendirme yapmaktan ne yazık ki yoksunum. Rakibin 86. dakikadaki tek gol pozisyonu ve kaleyi bulan tek şutu vardı. Bunu da bir kenara koymak gerekiyor.

Spor yazarları Fenerbahçe - İstanbulspor maçını değerlendirdi

Fenerbahçe'nin en büyük sıkıntısı bulduğu pozisyonları gole çevirmekti. Bu kez neredeyse yakaladığı her pozisyonda golü bulmayı başardı. İstatistik ne kadar devam eder bilinmez ama ligde işlerin iyi gitmediği muhakkak. Ersun Yanal'ın bundan sonra kendini değil Fenerbahçe'yi düşünmesi gerekiyor. Kendisinin çok ömrü yok ama Fenerbahçe devam etmek zorunda...

Spor yazarları Fenerbahçe - İstanbulspor maçını değerlendirdi

OZAN ZEYBEK - MÜNECCİM

Duran toplardan, adam adama markajdan, aksiyon alanlarından, hakemlerden ve istatistiklerden konuşmayacağım hiç. Çünkü istatistikler ve rakamlar bizim onlardan faydalanmamız için varlar. Fakat onlar sizden faydalanır hale gelmişler. Reçete yazar gibi ahkâm da kesmeyeceğim. Önce teşhisi koyalım, sonra tedaviye başlarız. Umarım ameliyata ihtiyaç kalmaz.

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