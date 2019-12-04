Andraz Sporar'a sürpriz Beşiktaş çağrısı!
Beşiktaş'ın devre arası transfer döneminde forvet transferi olarak kadrosuna katmak istediği Andraz Sporar'a Beşiktaş çağrışı geldi. 2 sezonda attığı 50 gol ile tüm dikkatleri üzerine çeken 25 yaşındaki oyuncu bir çok takımın da listesinde.
Slovakya'da oynanan maçta Beşiktaş'a iki gol atan Sporar, bu sezon 22 maçta 18 gol kaydederek başarılı bir grafik çiziyor. Abdullah Avcı'nın da UEFA Avrupa Ligi'nde oynanan maçlarda Sporar'ı çok beğendiği ve yönetime transfer edilmesi için rapor verdiği öğrenildi.
Sporar, Beşiktaş ile oynadıkları maçtan bir fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşmıştı. 25 yaşındaki oyuncunun, Dinamo Kiev forması giyen vatandaşı Benjamin Verbic'ten flaş yorum geldi. Verbic, genç golcünün paylaşımının altın 'Come to Beşiktaş' yazdı.
İşte o paylaşım:
Sporar, Beşiktaş ile oynadıkları maçtan bir fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşmıştı. 25 yaşındaki oyuncunun, Dinamo Kiev forması giyen vatandaşı Benjamin Verbic'ten flaş yorum geldi. Verbic, genç golcünün paylaşımının altın 'Come to Beşiktaş' yazdı.
İşte o paylaşım:
- 04.12.2019
FOTOMAÇ GÜNDEM
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