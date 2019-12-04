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04 Aralık 2019, Çarşamba
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'a sürpriz çağrısı!

Andraz Sporar'a sürpriz Beşiktaş çağrısı!

'ın devre arası döneminde forvet transferi olarak kadrosuna katmak istediği 'a Beşiktaş çağrışı geldi. 2 sezonda attığı 50 gol ile tüm dikkatleri üzerine çeken 25 yaşındaki oyuncu bir çok takımın da listesinde.

Slovakya'da oynanan maçta 'a iki gol atan Sporar, bu sezon 22 maçta 18 gol kaydederek başarılı bir grafik çiziyor. 'nın da Avrupa Ligi'nde oynanan maçlarda Sporar'ı çok beğendiği ve yönetime edilmesi için rapor verdiği öğrenildi.

Sporar, Beşiktaş ile oynadıkları maçtan bir fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşmıştı. 25 yaşındaki oyuncunun, forması giyen vatandaşı Benjamin Verbic'ten flaş yorum geldi. Verbic, genç golcünün paylaşımının altın 'Come to Beşiktaş' yazdı.

İşte o paylaşım:

  1. 04.12.2019
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