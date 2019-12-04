Porto'da Vincent Aboubakar şoku!
Kara Kartal’da 2016-17 sezonunda kiralık olarak forma giyen ve bu sezon başında transferi ile gündeme gelen Vincent Aboubakar, Porto’nun Pacos Fereira’yla oynadığı mücadelede sakatlandı.
Beşiktaş'ın transfer döneminde yeniden kadrosuna katmak istediği ancak sakatlığı sebebiyle transferinden vazgeçtiği Vincent Aboubakar, geçtiğimiz hafta Porto'nun deplasmanda Young Boys'u 2-1 mağlup ettiği mücadelede 2 gol atarak sahalara geri dönmüştü.
Porto'nun dün akşam Portekiz Ligi'nde oynadığı Pacos Fereira maçına da 11'de başlayan Kamerunlu Vincent Aboubakar, karşılaşmanın 38. dakikasında sakatlandı ve oyuna devam edemedi.
Aboubakar geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, "Elbette Porto'dan ayrılacağım, hayatımı Porto'da sonlandırmayacağım. Aslında bu yaz Beşiktaş'ta olacaktım. İşin gerçeği Beşiktaş'ın finansal problemleri vardı ve maaşları da ödeyemiyordu. Ayrıca başkanın bana karşı davranış şeklinden hoşlanmadım. Benim sağlık durumumla ilgili yanlış bilgiler verdi" ifadelerini kullandı.
27 yaşındaki futbolcu bu sezon 6 resmi mücadelede, 266 dakika forma giyip rakip fileleri 2 kere sarsabildi.
Porto'nun dün akşam Portekiz Ligi'nde oynadığı Pacos Fereira maçına da 11'de başlayan Kamerunlu Vincent Aboubakar, karşılaşmanın 38. dakikasında sakatlandı ve oyuna devam edemedi.
Aboubakar geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, "Elbette Porto'dan ayrılacağım, hayatımı Porto'da sonlandırmayacağım. Aslında bu yaz Beşiktaş'ta olacaktım. İşin gerçeği Beşiktaş'ın finansal problemleri vardı ve maaşları da ödeyemiyordu. Ayrıca başkanın bana karşı davranış şeklinden hoşlanmadım. Benim sağlık durumumla ilgili yanlış bilgiler verdi" ifadelerini kullandı.
27 yaşındaki futbolcu bu sezon 6 resmi mücadelede, 266 dakika forma giyip rakip fileleri 2 kere sarsabildi.
- 04.12.2019
FOTOMAÇ GÜNDEM
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