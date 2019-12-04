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04 Aralık 2019, Çarşamba
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595 gün sonra kupada

Beşiktaş 595 gün sonra kupada

Anagold 24Erzincanspor'u 5. tur ilk maçında konuk edecek , 595 gün sonra kupa mücadelesi oynayacak. Mücadeleyi hakem Bahattin Şimşek yönetecek. Bu karşılaşmanın rövanşı, 18 Aralık Çarşamba günü 'da oynayacak.

Siyah-beyazlı takım, 'nda son olarak 2017 2018'de mücadele etmişti. Yarı finalde ile eşleşen , rakibiyle ilk maçta 2-2 berabere kalmıştı. Siyah beyazlı takımdan ve , deplasmandaki maçta Fenerbahçeli taraftarlarla gerginlik yaşanırken; teknik direktör 'e tribünden atılan yabancı madde nedeniyle kafasından yaralanmıştı. Şenol Güneş, hastaneye kaldırılırken, hakem 0-0 süren karşılaşmayı 57. dakikada tatil etmişti.

Yaşanan olayların ardından () Yönetim Kurulu, yarıda kaldığı andaki şartlarla, seyircisiz oynanmasına karar vermesine rağmen Beşiktaş, sahaya çıkmama kararı vermişti.

TFF, Beşiktaş'ı hükmen mağlup sayarak, 2018-2019 sezonunda kupadan men edilmesi yönünde karar almıştı.

  1. 04.12.2019
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