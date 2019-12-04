Beşiktaş 595 gün sonra kupada
Anagold 24Erzincanspor'u 5. tur ilk maçında konuk edecek Beşiktaş, 595 gün sonra kupa mücadelesi oynayacak. Mücadeleyi hakem Bahattin Şimşek yönetecek. Bu karşılaşmanın rövanşı, 18 Aralık Çarşamba günü Erzincan'da oynayacak.
Yaşanan olayların ardından Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu, yarıda kaldığı andaki şartlarla, seyircisiz oynanmasına karar vermesine rağmen Beşiktaş, sahaya çıkmama kararı vermişti.
TFF, Beşiktaş'ı hükmen mağlup sayarak, 2018-2019 sezonunda kupadan men edilmesi yönünde karar almıştı.
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Yorum
Yaşaddin 12 Haziran 2020 Türkiye-İtalya arasında Roma da yapılacak olan açılış maçında Türk Milli Takımımıza başarılar diliyorum kazanacak
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Bir takıma bedel
Toplam 1
Yorum
laz kral sağ ayağını acilen geliştir anca yürürken kullanıyorsun bu yüzden attığının iki katını kaçırdın lütfen sağ ayak çalış
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Görünmeyen kahraman Atiba
Toplam 1
Yorum
murat1903 heykeli dikilesi insan
Beşiktaş 595 gün sonra kupada haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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