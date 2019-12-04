Beşiktaş kupada yarın Anagoald 24Erzincanspor ile karşılaşacak - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç
04 Aralık 2019, Çarşamba
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kupada 24Erzincanspor ile karşılaşacak

Beşiktaş kupada 24Erzincanspor ile karşılaşacak

, 5. tur ilk maçında Perşembe günü 3. Lig ekibi Anagold 24Erzincanspor'u konuk edecek. Vodafone Park'taki karşılaşma saat 20.45'te başlayacak. Mücadeleyi hakem Bahattin Şimşek yönetecek.

Bu karşılaşmanın rövanşı, 18 Aralık Çarşamba günü 'da oynanacak. , 595 gün sonra kupa mücadelesine çıkacak. Siyah-beyazlı takım, 'nda son olarak 2017-2018'de mücadele etmişti. Yarı finalde ile eşleşen Beşiktaş, rakibiyle ilk maçta 2-2 berabere kalmıştı. Siyah-beyazlı takımdan ve , deplasmandaki maçta Fenerbahçeli taraftarlarla gerginlik yaşanırken; teknik direktör de tribünden atılan yabancı madde nedeniyle kafasından yaralanmıştı. Şenol Güneş, hastaneye kaldırılırken, hakem 0-0 süren karşılaşmayı 57. dakikada tatil etmişti.

Yaşanan olayların ardından () Yönetim Kurulu, yarıda kaldığı andaki şartlarla, seyircisiz oynanmasına karar vermesine rağmen Beşiktaş, sahaya çıkmama kararı vermişti.

TFF, Beşiktaş'ı hükmen mağlup sayarak, 2018-2019 sezonunda kupadan men edilmesi yönünde karar almıştı.

  1. 04.12.2019
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