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04 Aralık 2019, Çarşamba
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İşte Beşiktaş'ın Balotelli'ye önerdiği rakam!

Forvette Burak Yılmaz'ın sakatlık sürecinde alternatif bulmakta zorlanan Beşiktaş, gözünü forvet transferine dikti. Siyah-beyazlılar bu doğrultuda, Brescia'da mutsuz olan Mario Balotelli'ye yöneldi. Beşiktaş'ın İtalyan golcü için yaptığı teklifin detayları da belli oldu. İşte o rakam...
4 Aralık 2019 Çarşamba 08:43 Güncelleme: 04.12.2019 08:43
İşte Beşiktaş'ın Balotelli'ye önerdiği rakam!

Burak Yılmaz'ın sakatlık sürecinde Güven Yalçın'dan istediği verimi alamayan Beşiktaş'ta yeni yönetimin görevi devralmasının ardından golcü transferi gündeme gelmişti.

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İşte Beşiktaş'ın Balotelli'ye önerdiği rakam!

Bu doğrultuda Mario Balotelli'yi listelerine dahil eden siyah-beyazlılar, oyuncunun kulübü Brescia'dan gelen açıklama sonrası temaslarına hız verdi.

İşte Beşiktaş'ın Balotelli'ye önerdiği rakam!

İtalyan kulübünün başkanı Massimo Cellino, golcü futbolcuyu ocak ayında bedelsiz olarak bırakabileceklerini dile getirdi. Beşiktaş'ın transferden sorumlu yöneticisi Erdal Torunoğulları da geçtiğimiz günlerde İtalya'ya giderek oyuncunun temsilcileriyle bir görüşme gerçekleştirdi.

İşte Beşiktaş'ın Balotelli'ye önerdiği rakam!

Sabah'ta yer alan habere göre Torunoğulları'nın Balotelli'ye Brescia'da aldığı rakam olan 1.5 milyon Euro'yu teklif ettiği öğrenildi.

İşte Beşiktaş'ın Balotelli'ye önerdiği rakam!

Balotelli'nin, İtalya'da sık sık maruz kaldığı ırkçı saldırıların ve teknik direktör Grosso ile yaşadığı sorunun ardından ayrılığa sıcak baktığı bildirildi.

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