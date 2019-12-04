İşte Beşiktaş'ın Balotelli'ye önerdiği rakam!

Forvette Burak Yılmaz'ın sakatlık sürecinde alternatif bulmakta zorlanan Beşiktaş, gözünü forvet transferine dikti. Siyah-beyazlılar bu doğrultuda, Brescia'da mutsuz olan Mario Balotelli'ye yöneldi. Beşiktaş'ın İtalyan golcü için yaptığı teklifin detayları da belli oldu. İşte o rakam...

4 Aralık 2019 Çarşamba 08:43 Güncelleme: 04.12.2019 08:43 BU GALERİYİ PAYLAŞ





