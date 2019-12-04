İşte Beşiktaş'ın Balotelli'ye önerdiği rakam!

Forvette Burak Yılmaz'ın sakatlık sürecinde alternatif bulmakta zorlanan Beşiktaş, gözünü forvet transferine dikti. Siyah-beyazlılar bu doğrultuda, Brescia'da mutsuz olan Mario Balotelli'ye yöneldi. Beşiktaş'ın İtalyan golcü için yaptığı teklifin detayları da belli oldu. İşte o rakam...
4 Aralık 2019 Çarşamba 08:43
Güncelleme: 04.12.2019 08:43
BU GALERİYİ PAYLAŞ
Burak Yılmaz'ın sakatlık sürecinde Güven Yalçın'dan istediği verimi alamayan Beşiktaş'ta yeni yönetimin görevi devralmasının ardından golcü transferi gündeme gelmişti.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Bu doğrultuda Mario Balotelli'yi listelerine dahil eden siyah-beyazlılar, oyuncunun kulübü Brescia'dan gelen açıklama sonrası temaslarına hız verdi.
İtalyan kulübünün başkanı Massimo Cellino, golcü futbolcuyu ocak ayında bedelsiz olarak bırakabileceklerini dile getirdi. Beşiktaş'ın transferden sorumlu yöneticisi Erdal Torunoğulları da geçtiğimiz günlerde İtalya'ya giderek oyuncunun temsilcileriyle bir görüşme gerçekleştirdi.
Sabah'ta yer alan habere göre Torunoğulları'nın Balotelli'ye Brescia'da aldığı rakam olan 1.5 milyon Euro'yu teklif ettiği öğrenildi.
Balotelli'nin, İtalya'da sık sık maruz kaldığı ırkçı saldırıların ve teknik direktör Grosso ile yaşadığı sorunun ardından ayrılığa sıcak baktığı bildirildi.