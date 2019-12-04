Seçim sonrası müthiş yükseliş

Kartal'da seri galibiyetler moralleri yerine getirdi. İlk 6 hafta sonunda 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 mağlubiyet alan, attığı 8 gole karşılık kalesinde 12 gol gören siyah-beyazlılar 5 puanla 16. sırada düşme potasında yer alıyordu. Beşiktaş'ta ne olduysa, seçimden sonra oldu. Ahmet Nur Çebi'nin seçimi kazanmasının ardından başkan ve yönetim kurulu üyeleri, Ümraniye'ye giderek takıma ve teknik ekibe destek vereceğini açıkladı. Çebi'nin ziyaretinin ardından G.Saray derbisini kazanan Beşiktaş, ardından sırasıyla Antalyaspor, Denizlispor, Konyaspor ve Kayserispor karşılaşmalarında hanesine 3 puan yazdırdı. Son 7 maçında 19 puan toplayarak ligin en formda ekiplerinden birisi haline gelen siyah-beyazlılar, 7 haftada tam 13 sıra birden yükselerek ligde 3. sıraya oturdu.