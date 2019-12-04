Siyahtan beyaza!

Beşiktaş'ta keyifler yerinde.. Siyah-beyazlılarda birlik beraberlik sağlandı, taraftar yeniden kazanıldı. Süper Lig'e yeni teknik direktör Abdullah Avcı ve yeni transferlerle giren, ancak ilk 6 haftada lig tarihinin en kötü başlangıcını yapan siyah beyazlılar, 7'nci haftadan itibaren müthiş bir form grafiği yakaladı ve adeta karanlıktan aydınlığa çıktı. İlk 6 maçta sadece 1 galibiyet ve 2 beraberlik alan Abdullah Avcı'nın öğrencileri, 5 puan ile düşme hattında bulunurken, 7. haftadan itibaren kazanmaya ve puan basamaklarını hızla çıkmaya başladı.

GÜNEŞLİ GÜNLERE DÖNÜLDÜ

Son 7 maçta ise mağlup olmak bir yana gol yememe konusunda bile üst düzey başarı yakalayan siyah-beyazlılar, 6 galibiyet, 1 beraberlik ve 19 puanla geçirdiği bu süreçte, kalesinde 2 gol görürken rakip ağlara da 11 gol atarak 3'üncülüğe kadar yükseldi. Sezon başındaki kötü sonuçlardan sonra tam bir karamsarlık havası yaşayan camia, 13'üncü haftada şampiyonluk iddiasını güçlendiren, takım, teknik direktör, yönetim ve taraftar arasında büyük bir kenetlenme yaşamaya başlayan bir camiaya dönmüş durumda.

TARAFTARLAR ARKAMIZDA

Beşiktaş yönetimi ve Abdullah Avcı'nın en önemli konu olarak gördükleri şey olan taraftar desteğinin Kayserispor maçıyla iyiden iyiye hissedilmesi büyük mutluluk oldu. Taraftar desteğinin artması yöneticilerin, Abdullah Avcı'nın ve futbolcuların 'artık taraftar arkamızda, bundan sonra önümüz daha aydınlık' sözlerini sarf etmesini sağladı.