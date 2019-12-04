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04 Aralık 2019, Çarşamba
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Başkandan örnek hareket

Başkandan örnek hareket

, 3 'nde bir etkinlik düzenledi. Organizasyona Başkanı de katıldı.

1903 Karakartallar Derneği, 3 'nde bir etkinlik düzenledi. Organizasyona Başkanı de katıldı. Çebi, "Çocuklarımızı mutlu ettiysek ne mutlu bize. Beşiktaş dernekleri bunları yapmaya devam edecektir. Bu kardeşlerimizle 7 sene önce birlikteydik. Hepsinin büyümüş olduğunu görmek beni çok mutlu etti" dedi.

"ALLAH YANIMIZDA"

Öte yandan organizasyond bir konuşma yapan Çebi "Günün önemini başka açıklamalarla gölgelemek istemiyorum ama takım çok iyi oynuyor. Keyifliler, mutluyuz onlarla. Allah'ın yardımının yanımızda olduğunu düşünüyorum, söyleyeceklerim bu kadar" şeklinde konuştu.

  1. 4.12.2019
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