Başkandan örnek hareket
1903 Karakartallar Derneği, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde bir etkinlik düzenledi. Organizasyona Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi de katıldı.
1903 Karakartallar Derneği, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde bir etkinlik düzenledi. Organizasyona Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi de katıldı. Çebi, "Çocuklarımızı mutlu ettiysek ne mutlu bize. Beşiktaş dernekleri bunları yapmaya devam edecektir. Bu kardeşlerimizle 7 sene önce birlikteydik. Hepsinin büyümüş olduğunu görmek beni çok mutlu etti" dedi.
"ALLAH YANIMIZDA"
Öte yandan organizasyond bir konuşma yapan Çebi "Günün önemini başka açıklamalarla gölgelemek istemiyorum ama takım çok iyi oynuyor. Keyifliler, mutluyuz onlarla. Allah'ın yardımının yanımızda olduğunu düşünüyorum, söyleyeceklerim bu kadar" şeklinde konuştu.
- 4.12.2019
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Girdi ve kart gördü
Toplam 1
Yorum
ozzy oziii
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‘Kasıtlı’ iddiası!
Toplam 1
Yorum
hakan volkan gelmeden önce takım süperdi volkan takıma dahil oldu yine takım eski havasına büründü enteresan
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Ahmet Nur Çebi: Verdiğimiz sözün arkasındayız
Toplam 1
Yorum
vaner Değerli başkan. bu taraftar sizi istedi. Size güveniyoruz. Beşiktaşın başarısı dışında mutlu olamayız.Size ve tüm takıma başarılar dileriz.
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