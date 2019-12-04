Başkandan örnek hareket

1903 Karakartallar Derneği, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde bir etkinlik düzenledi. Organizasyona Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi de katıldı. Çebi, "Çocuklarımızı mutlu ettiysek ne mutlu bize. Beşiktaş dernekleri bunları yapmaya devam edecektir. Bu kardeşlerimizle 7 sene önce birlikteydik. Hepsinin büyümüş olduğunu görmek beni çok mutlu etti" dedi.

"ALLAH YANIMIZDA"

Öte yandan organizasyond bir konuşma yapan Çebi "Günün önemini başka açıklamalarla gölgelemek istemiyorum ama takım çok iyi oynuyor. Keyifliler, mutluyuz onlarla. Allah'ın yardımının yanımızda olduğunu düşünüyorum, söyleyeceklerim bu kadar" şeklinde konuştu.