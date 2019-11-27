Vos'tan 2 teklif

Beşiktaş yönetimi, ara transfer dönemi için daha önce çalışılan menajerlerle görüşmelerini sürdürüyor. Futbolun başına getirilen Erdal Torunoğulları'nın, menajer Kees Vos'la bir araya geldiği, Vos'un Beşiktaş'ın kanat ve forvet oyuncusu aradığını bildiğini söyleyerek önerilerde bulunduğu belirtildi. Vos'un önerdiği isimlerden birisi sezon başında Club Brugge'dan 18 milyon euro'ya Bournemouth'a giden ama beklentileri karşılayamayan 22 yaşındaki kanat oyuncusu Arnaut Danjuma ve Rennes'de beklentilerin altında kalan forvet oyuncusu 23 yaşındaki Jordan Siebatcheu oldu. Torunoğulları Vos'a, öncelikle Lens sorununu çözerse kendisiyle iş yapabileceğini bu isimleri düşüneceklerini söyledi.