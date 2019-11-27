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27 Kasım 2019, Çarşamba
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Vos'tan 2 teklif

Vos'tan 2 teklif

yönetiminin görüştüğü menajer , 22’lik kanat ile 23’lük forvet ’i teklif etti.

yönetimi, ara transfer dönemi için daha önce çalışılan menajerlerle görüşmelerini sürdürüyor. başına getirilen Erdal Torunoğulları'nın, menajer 'la bir araya geldiği, Vos'un Beşiktaş'ın kanat ve forvet oyuncusu aradığını bildiğini söyleyerek önerilerde bulunduğu belirtildi. Vos'un önerdiği isimlerden birisi sezon başında 'dan 18 milyon euro'ya Bournemouth'a giden ama beklentileri karşılayamayan 22 yaşındaki kanat oyuncusu ve Rennes'de beklentilerin altında kalan forvet oyuncusu 23 yaşındaki oldu. Torunoğulları Vos'a, öncelikle Lens sorununu çözerse kendisiyle iş yapabileceğini bu isimleri düşüneceklerini söyledi.

  1. 27.11.2019
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