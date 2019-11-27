Vos'tan 2 teklif
Beşiktaş yönetiminin görüştüğü menajer Kees Vos, 22’lik kanat Arnaut Danjuma ile 23’lük forvet Jordan Siebatcheu’i teklif etti.
Beşiktaş yönetimi, ara transfer dönemi için daha önce çalışılan menajerlerle görüşmelerini sürdürüyor. Futbolun başına getirilen Erdal Torunoğulları'nın, menajer Kees Vos'la bir araya geldiği, Vos'un Beşiktaş'ın kanat ve forvet oyuncusu aradığını bildiğini söyleyerek önerilerde bulunduğu belirtildi. Vos'un önerdiği isimlerden birisi sezon başında Club Brugge'dan 18 milyon euro'ya Bournemouth'a giden ama beklentileri karşılayamayan 22 yaşındaki kanat oyuncusu Arnaut Danjuma ve Rennes'de beklentilerin altında kalan forvet oyuncusu 23 yaşındaki Jordan Siebatcheu oldu. Torunoğulları Vos'a, öncelikle Lens sorununu çözerse kendisiyle iş yapabileceğini bu isimleri düşüneceklerini söyledi.
- 27.11.2019
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Eski Trabzonsporlu Okay Yokuşlu Celta'yı sildi
Toplam 2
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Antistanbul Okay şart
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Gençler için Avrupa şansı
Toplam 1
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resso ıyı ıyı
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Trabzonspor'da idmanlar sürecek
Toplam 1
Yorum
mustafaerdem Eski golcümüz Necmi Perekli'nin buluştuğu kafa ortalarının yarısı kadar Sörloth'u buluşturursan hocam takım ihya olur. Denemek iyidir.
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