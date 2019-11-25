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25 Kasım 2019, Pazartesi
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Zirveye talibiz

Zirveye talibiz

Asbaşkan Kocadağ, “5 hafta ’dayız, ilk yarıyı lider bitirmek istiyoruz Nihai amacımız şampiyonluk. Zaten ’ın başka hedefi de olamaz” dedi.

Asbaşkanı ve A Takımı Sorumlusu Emre Kocadağ, her maçı final havasında gördüklerini belirterek, "Oyuncuların ve taraftarların inancı tam. 5 hafta 'dayız, ilk yarıyı lider bitirmek istiyoruz" dedi. Kötü gidişatın ardından 6 maçta yakalanan yenilmezlik serisiyle ilgili görüşlerini aktaran Kocadağ, şu ifadeleri kullandı: "Takımın öz güvene ihtiyacı vardı. Kaliteli bir kadro ve iyi bir hocamız var. kendini ispatlamış bir isim. Kazanarak bu öz güven geldi. Başkanımızın da çok büyük çabası var ve büyük bir emek veriyor. işleri sadece sahada bitmiyor. Saha dışında da yükümlülüklerimiz var. Başkan ve yönetim kurulu çok büyük mesai harcıyor." Hedeflerinin sadece liderlik olmadığını kaydeden Kocadağ, "Hedefimiz şampiyonluk, Beşiktaş'ın zaten başka hedefi olamaz. Her karşılaşmaya final havasında çıkacağız" diye konuştu.

  1. 25.11.2019
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