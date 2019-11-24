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24 Kasım 2019, Pazar
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Altyapıda yenilgi yok

Altyapıda yenilgi yok

takımları dün oynadıkları maçlarda 2 beraberlik, 1 galibiyet elde etti. takımı, 'daki maçta 'i Semih ve Abdülmecit'in golleriyle 2-1 mağlup etmeyi başardı.

takımları dün oynadıkları maçlarda 2 beraberlik, 1 galibiyet elde etti. takımı, 'daki maçta 'i Semih ve Abdülmecit'in golleriyle 2-1 mağlup etmeyi başardı. U14 takımı ise yine Fulya'daki mücadelede Başakşehir ile golsüz berabere kalırken, U19 takımı ise deplasmanda ile 2-2 berabere kaldı. Siyah-beyazlıların gollerini Cenk ve Almos kaydetti.

  1. 24.11.2019
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