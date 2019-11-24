Altyapıda yenilgi yok

Beşiktaş Akademi takımları dün oynadıkları maçlarda 2 beraberlik, 1 galibiyet elde etti. U15 takımı, Fulya'daki maçta Başakşehir'i Semih ve Abdülmecit'in golleriyle 2-1 mağlup etmeyi başardı. U14 takımı ise yine Fulya'daki mücadelede Başakşehir ile golsüz berabere kalırken, U19 takımı ise deplasmanda Konyaspor ile 2-2 berabere kaldı. Siyah-beyazlıların gollerini Cenk ve Almos kaydetti.