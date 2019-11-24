Altyapıda yenilgi yok
Beşiktaş Akademi takımları dün oynadıkları maçlarda 2 beraberlik, 1 galibiyet elde etti. U15 takımı, Fulya'daki maçta Başakşehir'i Semih ve Abdülmecit'in golleriyle 2-1 mağlup etmeyi başardı.
Beşiktaş Akademi takımları dün oynadıkları maçlarda 2 beraberlik, 1 galibiyet elde etti. U15 takımı, Fulya'daki maçta Başakşehir'i Semih ve Abdülmecit'in golleriyle 2-1 mağlup etmeyi başardı. U14 takımı ise yine Fulya'daki mücadelede Başakşehir ile golsüz berabere kalırken, U19 takımı ise deplasmanda Konyaspor ile 2-2 berabere kaldı. Siyah-beyazlıların gollerini Cenk ve Almos kaydetti.
- 24.11.2019
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Denizlispor'un konuğu Çaykur Rizespor
Toplam 2
Yorum
abdullah akyıldız. herkes denizlisporu favori gösteriyor.ben rizesporu..özellikle ilk golü rizespor atarsa denizlispor maçı çeviremez.
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Denizlispor'un konuğu Çaykur Rizespor
Toplam 2
Yorum
abdullah akyıldız. herkes denizlisporu favori gösteriyor.ben rizesporu..özellikle ilk golü rizespor atarsa denizlispor maçı çeviremez.
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Trabzonspor'da Abdurrahim Dursun kadrodan çıkartıldı
Toplam 1
Yorum
Gökhan Gidin bir Kurşun döktürün ya bu nedir 2 dünya savaşında bile bu kadar gazi verilmedi
Altyapıda yenilgi yok haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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