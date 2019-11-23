Karius Ada'dan indirim isteyecek
Abdullah Avcı, Loris Karius'un kalmasını istiyor. Alman kaleci de İstanbul'da yaşamaya devam etmek amacında.
Abdullah Avcı, Loris Karius'un kalmasını istiyor. Alman kaleci de İstanbul'da yaşamaya devam etmek amacında. Ancak sözleşmesinde 8.5 milyon euro'luk satın alma bedeli bulunan Karius'un Beşiktaş'ta devam etmesi biraz da kendisine bağlı. Gelen bilgiler ise Karius'un devre arasında İngiltere'ye gidip Liverpool yönetimiyle konuşacağı ve Beşiktaş'ta kalması için kolaylık sağlanmasını isteyeceği yönünde.
- 23.11.2019
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Denizlispor'un konuğu Çaykur Rizespor
Toplam 2
Yorum
abdullah akyıldız. herkes denizlisporu favori gösteriyor.ben rizesporu..özellikle ilk golü rizespor atarsa denizlispor maçı çeviremez.
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Denizlispor'un konuğu Çaykur Rizespor
Toplam 2
Yorum
abdullah akyıldız. herkes denizlisporu favori gösteriyor.ben rizesporu..özellikle ilk golü rizespor atarsa denizlispor maçı çeviremez.
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Trabzonspor'da Abdurrahim Dursun kadrodan çıkartıldı
Toplam 1
Yorum
Gökhan Gidin bir Kurşun döktürün ya bu nedir 2 dünya savaşında bile bu kadar gazi verilmedi
Karius Ada'dan indirim isteyecek haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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