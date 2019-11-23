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23 Kasım 2019, Cumartesi
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Karius Ada'dan indirim isteyecek

Karius Ada'dan indirim isteyecek

Abdullah Avcı, Loris Karius'un kalmasını istiyor. Alman kaleci de 'da yaşamaya devam etmek amacında.

, Loris Karius'un kalmasını istiyor. Alman kaleci de 'da yaşamaya devam etmek amacında. Ancak sözleşmesinde 8.5 milyon euro'luk satın alma bedeli bulunan Karius'un 'ta devam etmesi biraz da kendisine bağlı. Gelen bilgiler ise Karius'un devre arasında 'ye gidip yönetimiyle konuşacağı ve Beşiktaş'ta kalması için kolaylık sağlanmasını isteyeceği yönünde.

  1. 23.11.2019
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