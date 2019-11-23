Karius Ada'dan indirim isteyecek

Abdullah Avcı, Loris Karius'un kalmasını istiyor. Alman kaleci de İstanbul'da yaşamaya devam etmek amacında. Ancak sözleşmesinde 8.5 milyon euro'luk satın alma bedeli bulunan Karius'un Beşiktaş'ta devam etmesi biraz da kendisine bağlı. Gelen bilgiler ise Karius'un devre arasında İngiltere'ye gidip Liverpool yönetimiyle konuşacağı ve Beşiktaş'ta kalması için kolaylık sağlanmasını isteyeceği yönünde.