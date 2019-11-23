En fazla 2 takviye

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23 Kasım 2019, Cumartesi
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Avcı’ya devrede 1-2 yapabileceklerini bildiren Çebi, önceliğinin futbolcu maaşlarını yatırmak olduğunu kaydetti.

'ta teknik patron ile futbolun sorumluları Emre Kocadağ ile Erdal Torunoğulları geçen hafta bir görüşmesi yapmıştı. Avcı hazırladığı ocak ve haziran ayı olmak üzere iki farklı listeyi kendilerine sunmuştu. Avcı'nın listesine cevap ise Başkan 'den geldi. Çebi, Avcı'ya; devre arasında bir en fazla iki oyuncu alabileceklerini, bunların da kiralık olmasını tercih edeceğini söyledi. Başkanın, önceliğinin oyuncuların maaşlarını zamanında ödemek olduğunu da bildirdiği kaydedildi. Avcı'nın da bunun üzerine sadece kanat oyuncusu ve forvet transferine yöneldiği ifade edildi.

  1. 23.11.2019
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