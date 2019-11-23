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Avcı’ya devrede 1-2 transfer yapabileceklerini bildiren Çebi, önceliğinin futbolcu maaşlarını yatırmak olduğunu kaydetti.
Beşiktaş'ta teknik patron Abdullah Avcı ile futbolun sorumluları Emre Kocadağ ile Erdal Torunoğulları geçen hafta bir transfer görüşmesi yapmıştı. Avcı hazırladığı ocak ve haziran ayı olmak üzere iki farklı listeyi kendilerine sunmuştu. Avcı'nın listesine cevap ise Başkan Ahmet Nur Çebi'den geldi. Çebi, Avcı'ya; devre arasında bir en fazla iki oyuncu alabileceklerini, bunların da kiralık olmasını tercih edeceğini söyledi. Başkanın, önceliğinin oyuncuların maaşlarını zamanında ödemek olduğunu da bildirdiği kaydedildi. Avcı'nın da bunun üzerine sadece kanat oyuncusu ve forvet transferine yöneldiği ifade edildi.
- 23.11.2019
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Denizlispor'un konuğu Çaykur Rizespor
Toplam 2
Yorum
abdullah akyıldız. herkes denizlisporu favori gösteriyor.ben rizesporu..özellikle ilk golü rizespor atarsa denizlispor maçı çeviremez.
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Denizlispor'un konuğu Çaykur Rizespor
Toplam 2
Yorum
abdullah akyıldız. herkes denizlisporu favori gösteriyor.ben rizesporu..özellikle ilk golü rizespor atarsa denizlispor maçı çeviremez.
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Trabzonspor'da Abdurrahim Dursun kadrodan çıkartıldı
Toplam 1
Yorum
Gökhan Gidin bir Kurşun döktürün ya bu nedir 2 dünya savaşında bile bu kadar gazi verilmedi
En fazla 2 takviye haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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