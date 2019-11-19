Oğuzhan için özel program

Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Oğuzhan Özyakup'un eski günlerine dönmesi için yoğun çaba harcıyor. Psikolojik kırılmayı aştığı belirtilen yıldız oyuncunun tam hazır hale gelebilmesi için de özel beslenme programında, terapi programına kadar özel bir çalışma yapılıyor. Abdullah Avcı, Konyaspor ve Bratislava karşısında da Oğuzhan Özyakup'U ilk 11'de sahaya sürmeyi planlıyor.