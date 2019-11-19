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19 Kasım 2019, Salı
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Oğuzhan için özel program

Oğuzhan için özel program

Avcı, 'un eski günlerine dönmesi için yoğun çaba harcıyor. Psikolojik kırılmayı aştığı belirtilen yıldız oyuncunun tam hazır hale gelebilmesi için de özel beslenme programında, terapi programına kadar özel bir çalışma yapılıyor.

Avcı, 'un eski günlerine dönmesi için yoğun çaba harcıyor. Psikolojik kırılmayı aştığı belirtilen yıldız oyuncunun tam hazır hale gelebilmesi için de özel beslenme programında, terapi programına kadar özel bir çalışma yapılıyor. , ve Bratislava karşısında da Oğuzhan Özyakup'U ilk 11'de sahaya sürmeyi planlıyor.

  1. 19.11.2019
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