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19 Kasım 2019, Salı
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Muhayer’in gidişine onay

Muhayer’in gidişine onay

'nın sadece maçında 6 dakika şans verdiği 'a, 'den talipler var. Abdullah Avcı genç oyuncunun alt yapıdan yetişen ve Erdem'in gerisinde olduğunu belirterek satılabileceği raporu verdi.

'nın sadece maçında 6 dakika şans verdiği 'a, 'den talipler var. Abdullah Avcı genç oyuncunun alt yapıdan yetişen ve Erdem'in gerisinde olduğunu belirterek satılabileceği raporu verdi. Yönetim ise şu anda kiralama fikrine daha sıcak bakıyor.
  1. 19.11.2019
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