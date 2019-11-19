Muhayer’in gidişine onay
Teknik direktör Abdullah Avcı'nın sadece Göztepe maçında 6 dakika şans verdiği Muhayer Oktay'a, Süper Lig'den talipler var. Abdullah Avcı genç oyuncunun alt yapıdan yetişen Kartal ve Erdem'in gerisinde olduğunu belirterek satılabileceği raporu verdi.
Teknik direktör Abdullah Avcı'nın sadece Göztepe maçında 6 dakika şans verdiği Muhayer Oktay'a, Süper Lig'den talipler var. Abdullah Avcı genç oyuncunun alt yapıdan yetişen Kartal ve Erdem'in gerisinde olduğunu belirterek satılabileceği raporu verdi. Yönetim ise şu anda kiralama fikrine daha sıcak bakıyor.
- 19.11.2019
FOTOMAÇ GÜNDEM
Muhayer’in gidişine onay haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.