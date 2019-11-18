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18 Kasım 2019, Pazartesi
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Kendimiz görüşeceğiz

Kendimiz görüşeceğiz

Başkan 'nin başı adaşı olan menajer 'la dertte… İddialara göre, son 6 sezonda 'a 15 futbolcu eden menajer Bulut, Çebi'den randevu istedi.

Başkan 'nin başı adaşı olan menajer 'la dertte… İddialara göre, son 6 sezonda 'a 15 futbolcu eden menajer Bulut, Çebi'den randevu istedi. Devre arasında yapılacak transferler için planlama hakkında bilgi istedi. Hazırladığı raporu sondu. Ancak başkan Çebi transfer görüşmelerinin oyuncuların direkt menajerleriyle yapılacağını söyledi. Bulut'un bunun üzerine son 5-6 senede Beşiktaş'a 15 futbolcu getirdiğini ve kulüpten 19 milyon euro alacağı olduğunu söylediği gelen haberler arasında.

  1. 18.11.2019
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