Kendimiz görüşeceğiz

Başkan Nur Çebi'nin başı adaşı olan menajer Ahmet Bulut'la dertte… İddialara göre, son 6 sezonda Beşiktaş'a 15 futbolcu transfer eden menajer Bulut, Çebi'den randevu istedi. Devre arasında yapılacak transferler için planlama hakkında bilgi istedi. Hazırladığı raporu sondu. Ancak başkan Çebi transfer görüşmelerinin oyuncuların direkt menajerleriyle yapılacağını söyledi. Bulut'un bunun üzerine son 5-6 senede Beşiktaş'a 15 futbolcu getirdiğini ve kulüpten 19 milyon euro alacağı olduğunu söylediği gelen haberler arasında.