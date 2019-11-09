İlk 11’in 8’i değişecek

Teknik direktör Abdullah Avcı'nın hafta sonundaki Denizlispor maçında önceki akşam 11'de olan oyunculardan sadece Caner, Karius ile kaptan olarak sahaya çıkan Vida'ya 11'de şans vereceği bildirildi. Onun dışında Avcı'nın 11 oyuncudan 8'ini dinlendirmesi bekleniyor. Caner'in de Rebocho'nun önünde sol açık oynayacağı ifade edildi.

KARIUS NECİP'İ KIZDIRDI

Braga maçında Necip'in, Karius'a saha içinde gösterdiği tepki dikkat çekti. Tecrübeli oyuncu, Alman kaleciye bir şeyler anlatmaya çalışırken; Karius ise Necip'in yüzüne bakmadı ve o anda diğer tarafta olan Elneny'ye bir şeyler söyledi. Bunun üzerine Necip de hırsını formasından çıkardı.

DORUKHAN DEĞNEKSİZ YÜRÜYOR

Beşiktaş'ta operasyon geçiren ve tedavisine devam edilen Dorukhan artık koltuk değneklerini attı ve yavaş yavaş ayağının üzerine basarak yürümeye başladı. Dorukhan'ın sezonu kapattığı iddia edilse de, genç oyuncunun ikinci yarının ortasına yetişme ihtimalinin olduğu bildirildi.

TAVSİYESİ BENDEN

Geçen hafta Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde altyapıya çok önem veren Yeni Camispor'un maçını izledim. Hasan Ulukök ve Hasan Celil Evren'i çok yetenekli iki futbolcular. Üretime önem veren kulüplerin dikkatini çekmek istiyorum. Tabii öncelikle Beşiktaş'ın... Umarım ilgililer değerlendirirler. Geçtiğimiz yıllarda çok dikkatle izlediğim Altay'dan yetişen Atakan Çankaya Osmanlıspor'da harikalar yaratıyor. Geçtiğimiz hafta Osmanlıspor'un Eskişenirspor maçını izledim. Eskişehirspor'da çok yetenekli gençler var. Onları da yakından takip edeceğim. Benden tavsiye etmesi.