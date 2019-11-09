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09 Kasım 2019, Cumartesi
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: Beni geri alın

Fabri: Beni geri alın

’ın Fulham’a sattığı, oradan da ’ya kiralanan , yönetime dönmek için haber yolladı. Beşiktaş'ın 6 milyon euro bonservis bedeli ile İngiltere Ligi takımlarından Fulham'a sattığı Fabri, yeniden siyah-beyazlı takıma dönmek istiyor.

Fulham'da geçtiğimiz sezon forma şansı bulamayan ve bu sezon başında 'ya kiralanan 32 yaşındaki , 'da da aradığını bulamadı ve yeniden 'a dönmek için menajerine talimat verdi. Fulham'dan bonservisini alabilecek durumda olan İspanyol futbolcu, Ocak ayında 'a dönebilmek için siyah-beyazlı yönetici Erdal Torunoğulları'na menajeri vasıtasıyla haber gönderdi. Fabri'nin bu talebini değerlendirecek olan siyah-beyazlı yönetim, teknik direktör 'nın raporuna göre transferdeki stratejisini belirleyecek. Bu arada Fulham Kulübü'nün, 1 yıl daha sözleşmesi bulunan İspanyol file bekçisi için bonservis bedeli talep etmeyeceği belirtildi.

  1. 9.11.2019
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