Fabri: Beni geri alın
Beşiktaş’ın Fulham’a sattığı, oradan da Mallorca’ya kiralanan Fabri, yönetime dönmek için haber yolladı. Beşiktaş'ın 6 milyon euro bonservis bedeli ile İngiltere Ligi takımlarından Fulham'a sattığı Fabri, yeniden siyah-beyazlı takıma dönmek istiyor.
Fulham'da geçtiğimiz sezon forma şansı bulamayan ve bu sezon başında Mallorca'ya kiralanan 32 yaşındaki Fabri, İspanya'da da aradığını bulamadı ve yeniden İstanbul'a dönmek için menajerine talimat verdi. Fulham'dan bonservisini alabilecek durumda olan İspanyol futbolcu, Ocak ayında Beşiktaş'a dönebilmek için siyah-beyazlı yönetici Erdal Torunoğulları'na menajeri vasıtasıyla haber gönderdi. Fabri'nin bu talebini değerlendirecek olan siyah-beyazlı yönetim, teknik direktör Abdullah Avcı'nın raporuna göre transferdeki stratejisini belirleyecek. Bu arada Fulham Kulübü'nün, 1 yıl daha sözleşmesi bulunan İspanyol file bekçisi için bonservis bedeli talep etmeyeceği belirtildi.
- 9.11.2019
-
MHK'dan flaş karar! Herkes bu soruyu soruyor: Neden?
Toplam 2
Yorum
SERDAR İSTEDİKLERİ BUYDU İSTEDİKLERİNİ ALDILAR TÜRK FUTBOLUNDA HER YIL DÜZENLENEN BU TİYATROL ETKİNLİK SEVENLERİN İLGİSİNİ ÇEKİYOR
-
Tyler Boyd göz doldurdu
Toplam 2
Yorum
eray zaman gectikçe kendine gelecektir kartal kayra umut boyd kazanç olacak elneny diaby nkoulaku patlama yapamazsa giderler
-
Galatasaray'da sular ısınıyor... 'Bu sezon transferleri kim yaptı?'
Toplam 1
Yorum
METİN ELPEZE GEÇEN YIL DEVRE ARASINDA Mbaye Diagne yi alacağınıza onyenkuru yu alsaydınız. Birde Fernandao satmayacaktınız
Fabri: Beni geri alın haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.