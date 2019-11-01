Fabri harekatı
Siyah-beyazlılar, bir yandan ara transferde takımı güçlendirmek için çalışmalarını sürdürürken, bir yandan da yeni sezon için arayışlarına devam ediyor. Karius'un sezon sonunda ayrılacak olması nedeniyle 1 numara arayışlarını sürdüren Beşiktaş yönetiminin listesinde ilk sırada Fabrico yer alıyor.
Siyah-beyazlılar, bir yandan ara transferde takımı güçlendirmek için çalışmalarını sürdürürken, bir yandan da yeni sezon için arayışlarına devam ediyor. Karius'un sezon sonunda ayrılacak olması nedeniyle 1 numara arayışlarını sürdüren Beşiktaş yönetiminin listesinde ilk sırada Fabrico yer alıyor. Karius'un dalgalı performansı nedeniyle Fabri dönemine hasret kalan siyah-beyazlıların, yeni sezonda Fabri'yi geri çağırması bekleniyor. Fabri, Fulham'da ilk 18'e dahi giremeyip sezon başında Real Malloca'ya kiralanırken; Mallorca'da da tecrübeli kaleci Reina'nın yedeği olarak kaldı.
- 1.11.2019
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Yorum
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Fb li Yarin milyon dolara baska kulupler satar para kazanir birinin egosu yizinden bi yildiz gidiyor bu cocukta cok is var aslında
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