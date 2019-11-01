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01 Kasım 2019, Cuma
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Fabri harekatı

, bir yandan ara transferde takımı güçlendirmek için çalışmalarını sürdürürken, bir yandan da için arayışlarına devam ediyor. 'un sezon sonunda ayrılacak olması nedeniyle 1 numara arayışlarını sürdüren yönetiminin listesinde ilk sırada Fabrico yer alıyor.

, bir yandan ara transferde takımı güçlendirmek için çalışmalarını sürdürürken, bir yandan da için arayışlarına devam ediyor. 'un sezon sonunda ayrılacak olması nedeniyle 1 numara arayışlarını sürdüren yönetiminin listesinde ilk sırada Fabrico yer alıyor. Karius'un dalgalı performansı nedeniyle dönemine hasret kalan siyah-beyazlıların, yeni sezonda Fabri'yi geri çağırması bekleniyor. Fabri, Fulham'da ilk 18'e dahi giremeyip sezon başında Real Malloca'ya kiralanırken; Mallorca'da da tecrübeli kaleci 'nın yedeği olarak kaldı.

  1. 1.11.2019
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