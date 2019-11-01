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01 Kasım 2019, Cuma
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Beşiktaş'ın kamp kadrosu açıklandı! ...

Beşiktaş'ın kamp kadrosu açıklandı! Burak Yılmaz...

'in 10'uncu haftasında 2 Kasım tarihinde saat 20.00'de Antalya Stadyumu'nda Antalyaspor ile karşılaşacak Beşiktaş'ın kamp kadrosu açıklandı. Ligin 8. haftasında oynanan Ankaragücü maçında sakatlanarak oyundan çıkan tecrübeli golcü 'ın sakatlığı geçerken kafileye de dahil edildi. Sakatlıkları devam eden Douglas, ve Dorukhan Toköz ise Antalya kamp kadrosunda yer almadı.

Bu sezon istikrarlı bir şekilde forma giyemeyen , sakatlığından kurtuluyor. Ankaragücü karşılaşmasında sakatlanarak oyundan çıkan Burak Yılmaz'dan güzel haber geldi.

Siyah-beyazlıların teknik direktörü Abdullah Avcı, Antalyaspor maçı kadrosuna 21 futbolcuyu dahil etti. Beşiktaş'ın kamp kadrosu şu isimlerde oluştu:

Loris Karius, Utku Yuvakuran, Enzo Roco, Victor Ruiz, Umut Nayir, Güven Yalçın, , Tyler Boyd, , Mohamed Elneny, Burak Yılmaz, Necip Uysal, Muhayer Oktay, Adem Ljajic, Pedro Rebocho, , Jeremain Lens, Kartal Kayra Yılmaz, Erdem Seçgin, Gökhan Gönül, Abdoulay Diaby.

AVCI'DAN ÖZEL İZİN

Aktarılan bilgilara göre Burak Yılmaz'ın teknik direktör ile özel olarak görüştüğü ve sakat olmasına rağmen takımı ile beraber olmak isteiği aktarıldı.

Tecrübeli teknik adamın Burak'a ilk 11'de görev vermese de maçın gidişatına göre oyunda değerlendirebileceği belirtildi.

3 EKSİK VAR

Öte yandan Beşiktaş'ta Douglas, ve Dorukhan Toköz, sakatlıkları sebebiyle Antalya kafilesinde yer almayan isimler oldu.

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  2. Güncelleme: 01.11.2019 13:06
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