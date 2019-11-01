Beşiktaş'ın kamp kadrosu açıklandı! Burak Yılmaz...
Süper Lig'in 10'uncu haftasında 2 Kasım tarihinde saat 20.00'de Antalya Stadyumu'nda Antalyaspor ile karşılaşacak Beşiktaş'ın kamp kadrosu açıklandı. Ligin 8. haftasında oynanan Ankaragücü maçında sakatlanarak oyundan çıkan tecrübeli golcü Burak Yılmaz'ın sakatlığı geçerken kafileye de dahil edildi. Sakatlıkları devam eden Douglas, N'Koudou ve Dorukhan Toköz ise Antalya kamp kadrosunda yer almadı.
Bu sezon istikrarlı bir şekilde forma giyemeyen Burak Yılmaz, sakatlığından kurtuluyor. Ankaragücü karşılaşmasında sakatlanarak oyundan çıkan Burak Yılmaz'dan güzel haber geldi.
Siyah-beyazlıların teknik direktörü Abdullah Avcı, Antalyaspor maçı kadrosuna 21 futbolcuyu dahil etti. Beşiktaş'ın kamp kadrosu şu isimlerde oluştu:
Loris Karius, Utku Yuvakuran, Enzo Roco, Victor Ruiz, Umut Nayir, Güven Yalçın, Oğuzhan Özyakup, Tyler Boyd, Atiba Hutchinson, Mohamed Elneny, Burak Yılmaz, Necip Uysal, Muhayer Oktay, Adem Ljajic, Pedro Rebocho, Domagoj Vida, Jeremain Lens, Kartal Kayra Yılmaz, Erdem Seçgin, Gökhan Gönül, Abdoulay Diaby.
AVCI'DAN ÖZEL İZİN
Aktarılan bilgilara göre Burak Yılmaz'ın teknik direktör Abdullah Avcı ile özel olarak görüştüğü ve sakat olmasına rağmen takımı ile beraber olmak isteiği aktarıldı.
Tecrübeli teknik adamın Burak'a ilk 11'de görev vermese de maçın gidişatına göre oyunda değerlendirebileceği belirtildi.
3 EKSİK VAR
Öte yandan Beşiktaş'ta Douglas, N'Koudou ve Dorukhan Toköz, sakatlıkları sebebiyle Antalya kafilesinde yer almayan isimler oldu.
- 01.11.2019
- Güncelleme: 01.11.2019 13:06
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Hayalleri gerçekleşti
Toplam 1
Yorum
dds Daha büyük takım var mı bu ülkede.Ben söyleyeyim yok. Bu kaçınçı sosyal sorumluluk farkındalığı.Helal sana be tRABZONSPOR
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5. Tur nefes kesecek!
Toplam 1
Yorum
GAFFAR Seri başı saçmalık. Kura da kim kime çıkarsa oynasınlar..
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Falcao istedi Galatasaray aldı
Toplam 1
Yorum
EVİNE DÖN KALKAO BU FALCAO DENEN ADAMI GS DA GÖRMEK İSTEMİYORUZ.
Beşiktaş'ın kamp kadrosu açıklandı! Burak Yılmaz... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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