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Beşiktaş'ta büyük deprem! Ahmet Nur Çebi ve Domagoj Vida...
Sezona kötü bir başlangıç yapan ve geçtiğimiz hafta oynanan Galatasaray derbisinden galibiyetle ayrılan Beşiktaş'ta Süper Lig'in 10. haftasında oynanacak olan Antalyaspor maçının hazırlıkları sürüyor. Sİyah-beyazlılarda Fikret Orman'ın istifa kararı sonrası yapılan Olağanüstü Seçimli Genel Kurul'da başkan seçilen Ahmet Nur Çebi, kulübü düzlüğe çıkarmak için çalışmalarına başlarken siyah-beyazlı kulüpte büyük bir deprem yaşanıyor. İşte Beşiktaş'taki son dakika gelişmesi ve Domagoj Vida detayı...
31 Ekim 2019 Perşembe 17:31
Güncelleme: 31.10.2019 17:33
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Süper Lig'in 10. haftasında Antalyaspor ile karşılaşacak olan Beşiktaş'ta çalışmalar sürüyor.
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Sezona kötü başlayan siyah-beyazlılar Galatasaray galibiyetiyle rahat bir nefes alırken, Ahmet Nur Çebi yönetimi kulübün ekonomik sorunlarına odaklandı.
Kısa bir süre önce göreve başlayan başkan Ahmet Nur Çebi ve yönetimi, Beşiktaş'ın içinde bulunduğu ekonomik tabloyu tüm detaylarıyla yeni yıla kadar ortaya koymak ve yol haritası çizmek için harekete geçti.
Yönetim kurulu, bu kapsamda hesapların incelemesini maliyecilere yaptıracak. Bağımsız olarak 5 mali müşavirin denetleyeceği mali tablolar, camiayla şeffaflık güvencesiyle ve tüm detaylarıyla paylaşılacak.
Beşiktaş'ta yeni yönetim UEFA'dan borçsuzluk kağıdını alabilmek için uğraşırken, büyük bir sorunla karşılaştı.