Beşiktaş'ta büyük deprem! Ahmet Nur Çebi ve Domagoj Vida...

Sezona kötü bir başlangıç yapan ve geçtiğimiz hafta oynanan Galatasaray derbisinden galibiyetle ayrılan Beşiktaş'ta Süper Lig'in 10. haftasında oynanacak olan Antalyaspor maçının hazırlıkları sürüyor. Sİyah-beyazlılarda Fikret Orman'ın istifa kararı sonrası yapılan Olağanüstü Seçimli Genel Kurul'da başkan seçilen Ahmet Nur Çebi, kulübü düzlüğe çıkarmak için çalışmalarına başlarken siyah-beyazlı kulüpte büyük bir deprem yaşanıyor. İşte Beşiktaş'taki son dakika gelişmesi ve Domagoj Vida detayı...

31 Ekim 2019 Perşembe 17:31 Güncelleme: 31.10.2019 17:33 BU GALERİYİ PAYLAŞ





