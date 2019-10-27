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27 Ekim 2019, Pazar
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Cenk Ada’da kalacak

Cenk Ada’da kalacak

Zaman zaman 'a döneceği iddia edilen 'la ilgili babası 'dan açıklaması geldi.

Zaman zaman 'a döneceği iddia edilen 'la ilgili babası 'dan açıklaması geldi. Baba Tosun, "Cenk'e daha önceki başkan da teklif yaptı. Cenk, ve 'dan da teklif alıyor. Ancak onun 'den ayrılmak gibi bir niyeti yok. Kariyerine İngiltere'de devam edecek" diye konuştu.
  1. 27.10.2019
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