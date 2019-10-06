Beşiktaş'ta Abdullah Avcı: Bu galibiyetle zihinsel olarak toparlanacağız

Süper Lig'in 7. hafta mücadelesinde taraftarı önünde Aytemiz Alanyaspor'u 2-0 mağlup eden Beşiktaş'ta Teknik Direktör Abdullah Avcı karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında soruları yanıtladı. 4 aylık süreçte 2 ay yaz 2 ay da kışı yaşadıklarını söyleyen Avcı, "Kulübün durumu, kırmızı kartlar, sakatlıklar... Bu galibiyete herkesin ihtiyacı vardı. Bugün kazandık. Milli arada zihinsel olarak toparlanmamızı sağlayacak. Şartlar ne olursa olsun Beşiktaş'ın formasını, enerjisini, kazanma isteğini sahaya yansıttığında olumlu dönüşler oluyor. Önemli olan oyunun bütününde tüm oyuncuların iştahla istemesiydi. Taraftarlarımız maç öncesinden sonuna kadar iyiydi. Son 12 dakikayı 9 kişi oynadık. Taraftarlar 11. oyuncu gibi oynadılar. Pozisyon vermeden direnç göstermemiz çok önemliydi. Galibiyet, önümüze daha sağlıklı bakabilmek için bir durak oldu. Toparlanma sürecine gireceğiz" diye konuştu.

"AKLIM DORUKHAN'DA KALDI"

Yaşanan sakatlıklara değinerek sözlerini sürdüren Abdullah Avcı, "Burak sakatlıktan çıktı, eksikleri var. Caner, perşembe günü 90 dakika oynadı. İki gündür serum yiyor ve bugün sahanın en iyilerinden birisi oldu. Atiba'nın oyunda kalması, yaptığı fedakarlıklar bizim için değerliydi. Oğuzhan ve N'Koudou da sakatlık yaşadı. Aklım Dorukhan'da kaldı. Yanına gideceğim, hastaneye. Umarım hem bizim adımıza hem de milli takım adına olumsuz şey çıkmaz" ifadelerini kullandı. Avcı'nın basın toplantısı sırasında Dorukhan Toköz'ün durumu netleşince, tecrübeli teknik adam böyle bir sakatlığı ilk kez duyduğunu belirterek, "Şampiyonluklar geliyor gidiyor, sporcu sağlığı bizim için daha önemli" açıklamasını yaptı.

"OĞUZHAN VE LJAJIC GİBİ USTALAR, TOPA DAHA ÇOK SAHİP OLMALI"

Karşılaşmanın ikinci yarısında oyundan aldığı Adem Ljajic'in de performansını değerlendiren Abdullah Avcı, "Kendisiyle sabah konuştum. Çok yetenekli oyuncu. Beşiktaş ile anlaştığımda bana hayal kurduran oyunculardan biriydi. O da performansının yeterli olmadığını söyledi. Usta ayaklar pas hatası yapıyor. Kazanma duygusu, kaygı, bir an önce sonuç alma duygusu futbolcuya hata yaptırıyor. Oğuzhan ve Ljajic gibi ustaların topa daha çok sahip olması gerekiyor. Bu galibiyet zihinsel olarak bizi rahatlatacaktır" dedi.

Teknik adamların tartışılmasının onların kaderi olduğunu da sözlerine ekleyen Avcı, "Biz biraz sabırsız davranıyoruz. Şampiyonluğa oynayan takımların, biz de dahil oyun kalitesi herkes tarafından tartışılıyor. Önemli olan adım adım kazanmak. Kazanma sayısını artırırsak daha doğru olur" dedi.



Yaşanan süreçte kendisini yalnız hissetmediğini de söyleyen Avcı, "Buraya geleli 4 ay oldu. Kolay değil, burası Beşiktaş. Maç kazanamıyorsunuz, ona rağmen bir tane hakaret olmadı. Tepki vermeleri normal. Onlar da iyi olmasını istiyor. Yalnız hissetmiyorum. Bugün destek verdiler, onlara teşekkür ediyorum. Ben ekibimle işimi yapıyorum. En iyi şekilde karşılığını alacağım. Beşiktaş'ın ruhu başka, bunu buraya geldiğimde daha iyi hissettim" ifadelerini kullandı.



"N'KOUDOU'NUN MAÇ SAYISI BURADA ARTTI"

Takımdaki oyunculardan N'Koudou'nun performansını da değerlendiren Abdullah Avcı, "Tottenham'da fazla oynamamış bir oyuncu. Maç sayısı burada artmaya başladı. Sakatlanma riskini bekliyorduk, hızlı oyuncu. O da hayal kurduruyor. Sonuçlandırma sıkıntısı var, bol tekrarlar yapılıyor. Bu tekrarlarla sonuçlandırma durumunu oluşturacaktır" dedi.

Maçın devre arasında neler konuştuklarını da söyleyen Avcı, "Bazen taktik çalışmazsın. Çok tekrarımız vardır. Onları bir kenara bırakırsın. Beşiktaş'ın formasıyla, ruhuyla kazanacağını söylemiştim. Oyuncular bunu vermeye çalıştı. Yine taktik, plan yapacağız. Birkaç teknik, birkaç da duygulara dokunan konuşmalar oldu. Herkes mutlu" diyerek sözlerini tamamladı.