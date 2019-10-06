Beşiktaş'ta Dorukhan şoku! İşte son durumu

Süper Lig'in 7. haftasında Beşiktaş'ın Vodafone Stadı'nda Alanyaspor'u konuk ettiği maçta siyah-beyazlılarda Dorukhan Toköz sakatlık geçirdi. Bir süre saha içinde tedavisi yapılan genç yıldız oyuna devam edemedi ve sahayı da sedye ile terketti.

6 Ekim 2019 Pazar 18:41 Güncelleme: 06.10.2019 18:43 BU GALERİYİ PAYLAŞ





