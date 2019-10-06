Beşiktaş'ta Dorukhan şoku! İşte son durumu

Süper Lig'in 7. haftasında Beşiktaş'ın Vodafone Stadı'nda Alanyaspor'u konuk ettiği maçta siyah-beyazlılarda Dorukhan Toköz sakatlık geçirdi. Bir süre saha içinde tedavisi yapılan genç yıldız oyuna devam edemedi ve sahayı da sedye ile terketti.
6 Ekim 2019 Pazar 18:41
Güncelleme: 06.10.2019 18:43
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Beşiktaş, Dorukhan Toköz'ün sakatlığı ile sarsıldı.
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Süper Lig'in 7. haftasında Beşiktaş ile Antalyaspor karşı karşıya geldi. Karşılaşmanın 73. dakikasında talihsiz bir sakatlık geçiren Dorukhan Toköz yerini Douglas'a bıraktı.
Milli yıldızın dizinin döndüğü, soyunma odasında tedavi edildiği ve genç oyuncunun hastaneye götürüldüğü öğrenildi.
Beşiktaş-Alanyaspor karşılaşmasının 69. dakikasında Cisse'yle girdiği ikili mücadele sonrasında yerde kalan ve sağ dizinden sakatlanan Dorukhan Toköz, oyuna devam edemedi.
GÖZYAŞLARINI TUTAMADI
Milli futbolcu sedyeyle oyundan çıkarılırken gözyaşlarını tutamadı.