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06 Ekim 2019, Pazar
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- maçında uyarısı!

Beşiktaş - Alanyaspor maçında Galatasaray uyarısı!

- mücadelesi öncesinde stadyum hoparlöründen taraftara uyarı yapıldı. maçında ceza alınmaması için tribünlerden küfür edilmemesi istendi.

Süper Lig'in 7. haftasında 'u konuk eden 'ta tribünlere derbi uyarısı yapıldı.

Karşılaşmanın başlamasına kısa bir süre kala yapılan anonsta taraftarların küfürlü tezahüratta bulunulmaması istenirken, "9. hafta oynanacak olan maçı öncesinde ceza almamamız için tribünlerden küfürlü tezahürat yapılmamasını rica ederiz" ifadeleri kullanıldı. 8. haftada Ankaragücü deplasmanına gidecek olan siyah-beyazlılar, bir sonraki hafta ise taraftarı önünde Galatasaray ile karşı karşıya gelecek.

  1. 06.10.2019
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