Beşiktaş - Alanyaspor maçında Galatasaray uyarısı!
Beşiktaş - Alanyaspor mücadelesi öncesinde stadyum hoparlöründen taraftara uyarı yapıldı. Galatasaray maçında ceza alınmaması için tribünlerden küfür edilmemesi istendi.
Süper Lig'in 7. haftasında Alanyaspor'u konuk eden Beşiktaş'ta tribünlere derbi uyarısı yapıldı.
Karşılaşmanın başlamasına kısa bir süre kala yapılan anonsta taraftarların küfürlü tezahüratta bulunulmaması istenirken, "9. hafta oynanacak olan Galatasaray maçı öncesinde ceza almamamız için tribünlerden küfürlü tezahürat yapılmamasını rica ederiz" ifadeleri kullanıldı. 8. haftada Ankaragücü deplasmanına gidecek olan siyah-beyazlılar, bir sonraki hafta ise taraftarı önünde Galatasaray ile karşı karşıya gelecek.
- 06.10.2019
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Fenerbahçe'den son dakika kararı! Ozan Tufan...
Toplam 1
Yorum
007 ozanı şimdiden emrenin yerine hazırlayın...yoksa adam bulamayacaksınız...
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Fenerbahçe'de şok yenilginin ardından son dakika toplantısı! Emre Belözoğlu...
Toplam 4
Yorum
007 altay isla zanka jailson dirar deniz gustavo emre ferdi kruse muriç kadroyu böyle kurmazsan pozisyonda üretemezsin yanal fatura tabiki senin
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Fenerbahçe'de şok yenilginin ardından son dakika toplantısı! Emre Belözoğlu...
Toplam 4
Yorum
fb li bu takım istatistik takımı yok 300-500 pas yapmış vs vs 50 şut çekmiş daglara taşlara vurmuş neymiş şut atmışmış
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