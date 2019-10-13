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13 Ekim 2019, Pazar
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'nın yerine Gerrard mı geliyor? Açıklama geldi

Abdullah Avcı'nın yerine Gerrard mı geliyor? Açıklama geldi

'ta 'nın yerine siyah-beyazlı takımın adayları arasında olduğu iddia edilen için yeni bir iddia gündeme geldi.

'ta yeni başkanın kim olacağı merakla beklenirken, kısa bir süre önce 'nın yerine ya da 'ın siyah-beyazlı takımın başına geçeceği gündeme geldi. Bu iddia ile ilgili olarak Steven Gerrard'ın 'dan takım arkadaşı açıklama yaptı.

"GERRARD, TÜRKİYE'YE GİTMEZ"

İskoç basınına konuşan Patrik Berger "Rangers'ta zaten büyük ve zorlu bir işte çalışıyor. 'ye gitmenin kendisine ekstra bir şey katacağını düşünmüyorum. Burası onun için doğru yer. Türkiye'ye gitmez." dedi.

"BENCE LIVERPOOL'A HAZIRLANIYOR"

Açıklamalarına devam eden Berger, "Emin değilim ama bence bir gün Liverpool'un başına geçmek için hazırlanıyor. Ancak Rangers hala Avrupa'nın en büyük kulüplerinden biri, bu yüzden onun için harika bir gelişim yeri. Burada onu sevdiklerini söyleyebiliriz. Geldiğinden beri, harika bir iş çıkardı. Taraftarlar tutkulu olduğunu ve Rangers'ı ait olduğu yere taşımak için her şeyi yapacağını biliyorlar." diye konuştu.

45 yaşındaki Çekyalı Liverpool efsanesi Patrik Berger, "Gerrard'ın gelişiminin görüyorum. Geçen yıl çok başarılı oldular ve bu yıl daha da iyi işler yapıyorlar. Bu durum onun ve Rangers taraftarları için harika." ifadelerini konuştu.

KLOPP, GERRARD'I İŞARET ETTİ

Bu arada Liverpol Teknik Direktörü Jürgen Klopp kısa bir süre önce yaptığı açıklamada "Yerime kimin geçmesini isterim diye sorarsanız, Steven Gerrard derim. Ona yardım edebildiğim kadar ederim." şeklinde konuşmuştu.

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  1. 13.10.2019
  2. Güncelleme: 13.10.2019 15:21
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