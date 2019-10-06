Sergen Yalçın tarih yazdı! Beşiktaş ve diriliş... - Son dakika Süper Lig haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
06 Ekim 2019, Pazar
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Sergen Yalçın tarih yazdı! Beşiktaş ve diriliş...

Süper Lig'de 7. haftayı 5-1'lik Yukatel Denizlispor galibiyetiyle kapatan BtcTurk Yeni Malatyaspor, lige damga vurmaya devam ediyor... Sezon başında teknik direktör Sergen Yalçın'ın takımın başına geçiren Doğu Anadolu ekibi, hocası yönetiminde fırtınalar estiriyor. İşte ayrıntılar, tarihi başarı ve Beşiktaş ile diriliş detayı...

6 Ekim 2019 Pazar 14:43 Güncelleme: 06.10.2019 14:44
Sergen Yalçın tarih yazdı! Beşiktaş ve diriliş...

Süper Lig'e sahasında Medipol Başakşehir galibiyetiyle başlayan, ardından inişli çıkışlı performans sergileyen sarı-siyahlılar Sergen Yalçın yönetiminde ligin ilk 7 haftasında 16 gol kaydetti.

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Sergen Yalçın tarih yazdı! Beşiktaş ve diriliş...

Maç başına 2,28 gol ortalamasıyla oynayan Malatya ekibi, iç sahada yaptığı 4 karşılaşmada 11 kez fileleri havalandırdı.

Sergen Yalçın tarih yazdı! Beşiktaş ve diriliş...

Sezonun ilk maçında Medipol Başakşehir'i 3-0 mağlup eden, Trabzonspor'a 2-1, Aytemiz Alanyaspor'a ise 3-2 yenilen Malatya ekibi, sonraki hafta ise deplasmanda MKE Ankaragücü'nü 4-0 yendi.

Sergen Yalçın tarih yazdı! Beşiktaş ve diriliş...

Galatasaray ile sahasında 1-1 berabere kalan, Antalyaspor'a ise 3-0 yenilen sarı-siyahlılar, bu hafta ise Yukatel Denizlispor'u 5-1'lik sonuçla geçti.

Sergen Yalçın tarih yazdı! Beşiktaş ve diriliş...

BtcTurk Yeni Malatyaspor, puanlarının tamamına yakınını iç sahada topladı. İç sahadaki 4 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşayan sarı-siyahlılar, ligde 10 puanının 7'sini evinde elde etme başarısı gösterdi.

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