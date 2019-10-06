Sergen Yalçın tarih yazdı! Beşiktaş ve diriliş...

Süper Lig'de 7. haftayı 5-1'lik Yukatel Denizlispor galibiyetiyle kapatan BtcTurk Yeni Malatyaspor, lige damga vurmaya devam ediyor... Sezon başında teknik direktör Sergen Yalçın'ın takımın başına geçiren Doğu Anadolu ekibi, hocası yönetiminde fırtınalar estiriyor. İşte ayrıntılar, tarihi başarı ve Beşiktaş ile diriliş detayı...
6 Ekim 2019 Pazar 14:43
Güncelleme: 06.10.2019 14:44
BU GALERİYİ PAYLAŞ
Süper Lig'e sahasında Medipol Başakşehir galibiyetiyle başlayan, ardından inişli çıkışlı performans sergileyen sarı-siyahlılar Sergen Yalçın yönetiminde ligin ilk 7 haftasında 16 gol kaydetti.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Maç başına 2,28 gol ortalamasıyla oynayan Malatya ekibi, iç sahada yaptığı 4 karşılaşmada 11 kez fileleri havalandırdı.
Sezonun ilk maçında MedipolBaşakşehir'i 3-0 mağlup eden, Trabzonspor'a 2-1, AytemizAlanyaspor'a ise 3-2 yenilen Malatya ekibi, sonraki hafta ise deplasmanda MKE Ankaragücü'nü 4-0 yendi.
Galatasaray ile sahasında 1-1 berabere kalan, Antalyaspor'a ise 3-0 yenilen sarı-siyahlılar, bu hafta ise YukatelDenizlispor'u5-1'lik sonuçla geçti.
BtcTurk Yeni Malatyaspor, puanlarının tamamına yakınını iç sahada topladı. İç sahadaki 4 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşayan sarı-siyahlılar, ligde 10 puanının 7'sini evinde elde etme başarısı gösterdi.