Beşiktaş MKE Ankaragücü maçı hazırlıklarını sürdürdü - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç
11 Ekim 2019, Cuma
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maçı hazırlıklarını sürdürdü

Beşiktaş MKE Ankaragücü maçı hazırlıklarını sürdürdü

'in 8. haftasında 19 Ekim Cumartesi günü 'ne konuk olacak , hazırlıklarını sürdürdü.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, BJK 'nde teknik direktör yönetiminde gerçekleştirilen antrenmana milli takımlarda bulunan oyuncuların yanı sıra tedavilerine devam edilen ve Georges N'Koudou'nun katılmadığı belirtildi.

Kondisyon ve taktik çalışmalarının yapıldığı idmanın ısınma ve istasyon koşularıyla başladığı aktarıldı. Pas, 5'e 2, dar alanda oyun, kontrol pasla devam eden antrenmanın yarı sahada çift kale maç ve şut çalışmasıyla sona erdiği kaydedildi.

, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.


  1. 11.10.2019
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