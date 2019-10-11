Beşiktaş MKE Ankaragücü maçı hazırlıklarını sürdürdü
Süper Lig'in 8. haftasında 19 Ekim Cumartesi günü MKE Ankaragücü'ne konuk olacak Beşiktaş, hazırlıklarını sürdürdü.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde gerçekleştirilen antrenmana milli takımlarda bulunan oyuncuların yanı sıra tedavilerine devam edilen Oğuzhan Özyakup ve Georges N'Koudou'nun katılmadığı belirtildi.
Kondisyon ve taktik çalışmalarının yapıldığı idmanın ısınma ve istasyon koşularıyla başladığı aktarıldı. Pas, 5'e 2, dar alanda oyun, kontrol pasla devam eden antrenmanın yarı sahada çift kale maç ve şut çalışmasıyla sona erdiği kaydedildi.
Beşiktaş, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.
- 11.10.2019
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AAAA adam iyi top oynattı erzurumda ama forvet yoktu kalsa idi süperligde idik
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Sörloth'tan Fenerbahçelileri ve Beşiktaşlıları kızdıracak sözler!
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savaşan kartal derbiciğe derbi diyen evinizde kim size 5 tane sallamış sor yanındakilere de Türkiye'de kim en büyük öğretsinler.
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Beşiktaş'ta sistem değişiyor!
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karakartal Futbolun doğrularını yansıtan,göze hoş gelen,sonuca yönelik futbol şiarımız olmalı
Beşiktaş MKE Ankaragücü maçı hazırlıklarını sürdürdü haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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