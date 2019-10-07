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07 Ekim 2019, Pazartesi
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Savaşçı

Savaşçı Caner Erkin

Süper Lig'in 7. haftasında dün akşam oynanan Beşiktaş-Aytemiz Alanyaspor karşılaşmasında , gösterdiği üstün performans sonrası 'maçın adamı' olmayı başardı.

Beşiktaş'ın Alanyaspor'u devirdiği mücadelede , 'maçın adamı' olmayı başardı. Tecrübeli futbolcu özellikle ikinci yarıya damga vurdu. 31 yaşındaki oyuncu OPTA verilerine göre hem en fazla top çalan hem de en fazla ikili mücadele kazanan futbolcu olmayı başardı. Alanyaspor'un hücum pres yaptığı anlarda da soğukkanlılığını koruyan Caner, maç sonunda alkışı aldı. Siyah-beyazlı ekibin teknik direktörü Abdullah Avcı da 90 dakika bitiminde oyuncusunu tebrik etti.

  1. 7.10.2019
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