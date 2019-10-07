Savaşçı Caner Erkin
Süper Lig'in 7. haftasında dün akşam oynanan Beşiktaş-Aytemiz Alanyaspor karşılaşmasında Caner Erkin, gösterdiği üstün performans sonrası 'maçın adamı' olmayı başardı.
Beşiktaş'ın Alanyaspor'u devirdiği mücadelede Caner Erkin, 'maçın adamı' olmayı başardı. Tecrübeli futbolcu özellikle ikinci yarıya damga vurdu. 31 yaşındaki oyuncu OPTA verilerine göre hem en fazla top çalan hem de en fazla ikili mücadele kazanan futbolcu olmayı başardı. Alanyaspor'un hücum pres yaptığı anlarda da soğukkanlılığını koruyan Caner, maç sonunda alkışı aldı. Siyah-beyazlı ekibin teknik direktörü Abdullah Avcı da 90 dakika bitiminde oyuncusunu tebrik etti.
- 7.10.2019
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Fenerbahçe'den son dakika kararı! Ozan Tufan...
Toplam 1
Yorum
007 ozanı şimdiden emrenin yerine hazırlayın...yoksa adam bulamayacaksınız...
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Fenerbahçe'de şok yenilginin ardından son dakika toplantısı! Emre Belözoğlu...
Toplam 4
Yorum
007 altay isla zanka jailson dirar deniz gustavo emre ferdi kruse muriç kadroyu böyle kurmazsan pozisyonda üretemezsin yanal fatura tabiki senin
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Fenerbahçe'de şok yenilginin ardından son dakika toplantısı! Emre Belözoğlu...
Toplam 4
Yorum
fb li bu takım istatistik takımı yok 300-500 pas yapmış vs vs 50 şut çekmiş daglara taşlara vurmuş neymiş şut atmışmış
Savaşçı Caner Erkin haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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