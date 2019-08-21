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21 Ağustos 2019, Çarşamba
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’li Gotcher Beşiktaş’a geldi

ABD’li Gotcher Beşiktaş’a geldi

Beşiktaş? Sompo Sigorta, 'li basketbolcu 'ı kadrosuna kattı. 2019-2020 sezonu öncesinde çalışmalarını sürdüren Takımı, skorer basketbolcu Toddrick Gotcher ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.

, 'li basketbolcu 'ı kadrosuna kattı. 2019-2020 sezonu öncesinde çalışmalarını sürdüren Beşiktaş Sompo Sigorta Takımı, skorer basketbolcu Toddrick Gotcher ile 1 yıllık sözleşme imzaladı. 26 yaşında ve 1.90 boyundaki Gotcher son olarak 'ın Ifestos Limnou'da forma giydi.

  1. 21.8.2019
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