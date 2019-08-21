ABD’li Gotcher Beşiktaş’a geldi
Beşiktaş? Sompo Sigorta, ABD'li basketbolcu Toddrick Gotcher'ı kadrosuna kattı. 2019-2020 sezonu öncesinde transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş Sompo Sigorta Takımı, skorer basketbolcu Toddrick Gotcher ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.
Beşiktaş Sompo Sigorta, ABD'li basketbolcu Toddrick Gotcher'ı kadrosuna kattı. 2019-2020 sezonu öncesinde transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş Sompo Sigorta Takımı, skorer basketbolcu Toddrick Gotcher ile 1 yıllık sözleşme imzaladı. 26 yaşında ve 1.90 boyundaki Gotcher son olarak Yunanistan'ın Ifestos Limnou'da forma giydi.
- 21.8.2019
-
Sessiz sedasız transfer! Ve sağlık kontrolünden geçti | Mirin Toulouse'da! Beşiktaş son dakika transfer haberleri
Toplam 1
Yorum
Birol TUNA Bu futbol BEŞİKTAŞ'a ihanet ! Sancılı maçlar olacak anlaşılan...
-
Fatih Terim Mehmet Topal’ı istiyor
Toplam 1
Yorum
black mehmet topal çok yararlı olur, nzonzi ile birlikte seri'yi, belhandayı rahatlatır.
-
Trabzonspor'da Sörloth fırtınası
Toplam 1
Yorum
baksoy Mykambede gerçek perfonmansına ulaşabilirse takımın go yükünü beraber çekerler ?
ABD’li Gotcher Beşiktaş’a geldi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.