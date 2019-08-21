ABD’li Gotcher Beşiktaş’a geldi

Beşiktaş Sompo Sigorta, ABD'li basketbolcu Toddrick Gotcher'ı kadrosuna kattı. 2019-2020 sezonu öncesinde transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş Sompo Sigorta Takımı, skorer basketbolcu Toddrick Gotcher ile 1 yıllık sözleşme imzaladı. 26 yaşında ve 1.90 boyundaki Gotcher son olarak Yunanistan'ın Ifestos Limnou'da forma giydi.