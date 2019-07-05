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05 Temmuz 2019, Cuma
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Beşiktaşlı Cyle Larin 'e kiralandı

Beşiktaşlı Cyle Larin Zulte Waregem'e kiralandı

beyazlılarda beklenen ayrılık gerçekleşti. , Kanadalı oyuncu Cyle Larin'in Ligi ekiplerinden 'e kiralandığını açıkladı.

, Kanadalı oyuncu Cyle Larin'in Ligi ekiplerinden 'e kiralandığını açıkladı.

beyazlı kulüp, Cyle Larin'i 2.5 milyon 'luk satın alma opsiyonlu Zulte Waregem'e kiraladı. Siyah beyazlı kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "Profesyonel oyuncularımızdan Cyle Christopher Larin, 2019-2020 sezon sonuna kadar Belçika takımlarından Zulte Waregem'e kiralanmıştır. SV Zulte Waregem ile yapılan anlaşmaya göre, kulübün oyuncuyu sezon sonunda 2.500.000 Euro bedelle satın alma opsiyonu bulunmaktadır" denildi.


  1. 05.07.2019
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