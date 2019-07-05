Kevın-Prınce Boateng Beşiktaş için hazır

Gazzetta dello Sport, "Boateng, Barcelona ile yollarını ayırdı, Sassuolo da oyuncusunu satmak istiyor. Ganalı forvet için en cazip teklifi Beşiktaş sundu" ifadesini kullandı.
5 Temmuz 2019 Cuma 07:57
Güncelleme: 05.07.2019 08:09
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Beşiktaş'ın transferde ilgilendiği oyunculardan biri olduğu iddia edilen Kevin Prince Boateng'in siyah-beyazlılara transfer olma ihtimalinin yüksek olduğu belirtildi.
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Ganalı futbolcunun Sassuolo'dan ayrılacağı ve şu ana kadar en iyi teklifin Beşiktaş tarafından yapıldığı öne sürüldü.
Siyah-beyazlıların gündemindeki Boateng için Gazzetta dello Sport'ta yer alan haberde Beşiktaş'ın transferi bitirmeye yakın olduğu belirtildi.
Barcelona'nın oyuncunun bonservisini alma kararından vazgeçtiğini ve şu anda Ganalı futbolcu için en ciddi teklifin Beşiktaş'tan olduğu vurgulanırken; bonservisi İtalyan temsilcisi Sassuolo'da olan Kevin Prince Boateng'in Beşiktaş forması giymeye hazır olduğu iddia edildi.
SON 4 SEZONDA 6 TAKIMDA OYNADI SKY Sport İtalia'nın haberine göre de Beşiktaş, Kevin Prince Boateng için Sassuolo ile görüşmelerini hızlandırdı.