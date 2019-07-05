Beşiktaş Fenerbahçe ve Galatasaray Mauri kapışmasında! - Son dakika Beşiktaş haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
05 Temmuz 2019, Cuma
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Beşiktaş Fenerbahçe ve Galatasaray Mauri kapışmasında!

Türkiye transfer piyasası gün geçtikçe daha da hareketleniyor. Özellikle büyük takımlar kadrolarını güçlendirmek için bonservisini elinde olan genç yetenekler için zaman zaman karşı karşıya geliyor.
5 Temmuz 2019 Cuma 07:57
Beşiktaş Fenerbahçe ve Galatasaray Mauri kapışmasında!

Türkiye transfer piyasası gün geçtikçe daha da hareketleniyor.

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Beşiktaş Fenerbahçe ve Galatasaray Mauri kapışmasında!

Özellikle büyük takımlar kadrolarını güçlendirmek için bonservisini elinde olan genç yetenekler için zaman zaman karşı karşıya geliyor.

Beşiktaş Fenerbahçe ve Galatasaray Mauri kapışmasında!

Bunlardan birinin de Jose Mauri olduğu ortaya çıktı. 2015'te Parma'dan 6 milyon euro bedelle Milan'a transfer olan 23 yaşındaki orta saha oyuncusu Mauri, kontratının 30 Haziran 2019'da bitmesinin ardından Milan ile yollarını ayırdı.

Beşiktaş Fenerbahçe ve Galatasaray Mauri kapışmasında!

İtalya'da yayın yapan Ilmilanista'nın haberine göre Jose Mauri'ye Türkiye, Rusya ve Arjantin'den ilgi var.

Beşiktaş Fenerbahçe ve Galatasaray Mauri kapışmasında!

Haberde, Arjantin doğumlu İtalyan oyuncu için Türkiye'den Beşiktaş ile birlikte F.Bahçe ve G.Saray'ın, Rusya'dan L. Moskova ve Zenit'in ilgisi olduğu yazıldı.

Beşiktaş Fenerbahçe ve Galatasaray Mauri kapışmasında!

Jose Mauri, geçen sezon Milan ile Serie A'da 5 maçta forma şansı bulmuş ve 1 de asist yapmıştı.

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