Beşiktaş Fenerbahçe ve Galatasaray Mauri kapışmasında!

Türkiye transfer piyasası gün geçtikçe daha da hareketleniyor. Özellikle büyük takımlar kadrolarını güçlendirmek için bonservisini elinde olan genç yetenekler için zaman zaman karşı karşıya geliyor.

5 Temmuz 2019 Cuma 07:57 BU GALERİYİ PAYLAŞ





