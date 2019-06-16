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16 Haziran 2019, Pazar
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Quaresma'dan 'a ihtar!

Quaresma'dan Beşiktaş'a ihtar!

'ta flaş bir gelişme yaşandı. Siyah-beyazlılardaki geleceği belirsizliğini koruyan Portekizli yıldız 'nın alacakları nedeniyle kulübe ihtarname çektiği öğrenildi.

'ta yeni sezonda takımda kalıp kalmayacağı hala belirsiz olan 'dan yönetime şoke eden bir hareket geldi. Portekizli futbolcunun alacağı nedeniyle kulübe ihtarname çektiği öğrenildi.

  1. 17.06.2019
  2. Güncelleme: 17.06.2019 01:27
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