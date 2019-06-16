Quaresma'dan Beşiktaş'a ihtar!
Beşiktaş'ta flaş bir gelişme yaşandı. Siyah-beyazlılardaki geleceği belirsizliğini koruyan Portekizli yıldız Ricardo Quaresma'nın alacakları nedeniyle kulübe ihtarname çektiği öğrenildi.
Beşiktaş'ta yeni sezonda takımda kalıp kalmayacağı hala belirsiz olan Ricardo Quaresma'dan yönetime şoke eden bir hareket geldi. Portekizli futbolcunun alacağı nedeniyle kulübe ihtarname çektiği öğrenildi.
- 17.06.2019
- Güncelleme: 17.06.2019 01:27
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Toplam 1
Yorum
Yasama GS'a genç oyuncuları almamız lazım. Azubuike 22 yaşında ortasahamiza dinamizm katar. Bjk devreye girmiş. Bize daha çok lazım.
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FB İkiside mükemmel futbolcu Avrupada olsalar 50 şer milyon euro ya giderlerdi TS satıp satmamakla çok iyi karar vermeli sonra zarar edebilirle
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İki başkana şok
Toplam 1
Yorum
baksoy O malum şahıslar 2 kara leke olarak Trabzon tarihine işlendikleri için portreleri yer almadı ?
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