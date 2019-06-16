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Süper Lig'de transfer savaşı! Başakşehir, Beşiktaş, Galatasaray...
Galatasaray'ın transfer listesinde bulunan İsveçli futbolcu Jimmy Durmaz transferinde sürpriz bir gelişme yaşandı. Transfer için Türkiye'ye geldiği iddia edilen 30 yaşındaki futbolcuya Beşiktaş ve Başakşehir'in de ilgilendiği öne sürüldü. İşte transfer savaşının detayları...
16 Haziran 2019 Pazar 22:14
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Transfer pazarının gözde ismi Jimmy Durmaz'ın talipleri artıyor.
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Son olarak forma giydiği Fransa Ligue 1 ekiplerinden Toulouse ile konratı sona eren ve boşa çıkan 30 yaşındaki kanat oyuncusuyla Galatasaray'ın yakından ilgilendiği öne sürülüyordu.
Sarı kırmızılılara yakın olduğu belirtilen Türk asılllı İsveçli yıldızı, Süper Lig'in şampiyonluk adayı iki kulübünün daha transfer listesine aldığı bildirildi.
Beşiktaş ve Medipol Başakşehir'in bonservis bedeli bulunmaması nedeniyle oldukça cazip bir transfer olarak gördükleri Jimmy Durmaz'ın menajeriyle temasa geçip, teklif sundukları kaydedildi.
İsveç milli takımının da formasını giyen Jimmy Durmaz'ın kariyerinin son önemli sözleşmesi olarak gördüğü bu transfer öncesi gelen teklifleri değerlendirip, ona göre bir cevap vereceği ifade edildi.