Galatasaraylı Fernando Muslera'dan flaş açıklamalar!
Galatasaray sezonun kapanmasının ardından transfer hareketliliğine hız verdi. Copa Amerika'da mücadele eden Sarı-kırmızılıların tecrübeli file bekçisi Fernando Muslera'da Ekvador'la karşılaşacakları maç öncesinde gazetecilerin sorularını cevaplandırdı. Flaş açıklamalarda bulunan tecrübeli eldiven. "Başladığım yerde bitirmek istiyorum" dedi. 2011/12 sezonundan bu yana Galatasaray forması giyen ve eşi Patricia Callero ile birlikte İstanbul'da yaşayan Fernando Muslera'nın bu açıklamaları takımdan ayrılıyor mu sorularını akıllara getirdi. İşte Fernando Muslera'nın o açıklamaları... Fotomac.com.tr son dakika Galatasaray transfer haberleri
16 Haziran 2019 Pazar 21:30
Güncelleme: 16.06.2019 21:35
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Galatasaray sezonun kapanmasının ardından transfer çalışmasına hız verdi. Fatih Terim liderliğinde hız verdi.
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Önümüzdeki sezona iyi bir başlangıç yapmak isteyen sarı-kırmızılılar transfer sezonunun da açılmasıyla, vitesi yükselten yönetim birçok isimle temaslarını sürdürüyor.
UEFA'nın kararı gereği sattığı kadar oyuncu alabilen Galatasaray, öncelik olarak kulübe transferde kaynak yaratabilecek isimlerle yollarını ayırarak, transferlerini daha rahat bir şekilde halletmek istiyor.
Fatih Terim ve ekibinin elden çıkarmak istediği isimlerin başında, devre arasında 13 milyon euro karşılığında takıma kattığı Senegalli oyuncu Mbaye Diagne.
Takıma geldiği günden itibaren beklentileri bir türlü karşılayamayan Diagne'nin taraftarla da arası iyi değil.