Galatasaraylı Fernando Muslera'dan flaş açıklamalar!

Galatasaray sezonun kapanmasının ardından transfer hareketliliğine hız verdi. Copa Amerika'da mücadele eden Sarı-kırmızılıların tecrübeli file bekçisi Fernando Muslera'da Ekvador'la karşılaşacakları maç öncesinde gazetecilerin sorularını cevaplandırdı. Flaş açıklamalarda bulunan tecrübeli eldiven. "Başladığım yerde bitirmek istiyorum" dedi. 2011/12 sezonundan bu yana Galatasaray forması giyen ve eşi Patricia Callero ile birlikte İstanbul'da yaşayan Fernando Muslera'nın bu açıklamaları takımdan ayrılıyor mu sorularını akıllara getirdi. İşte Fernando Muslera'nın o açıklamaları... Fotomac.com.tr son dakika Galatasaray transfer haberleri

16 Haziran 2019 Pazar 21:30 Güncelleme: 16.06.2019 21:35 BU GALERİYİ PAYLAŞ





