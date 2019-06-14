Galatasaray yeni Muslera'sını buldu! - Son dakika Galatasaray fotoğrafları - Fotomaç
14 Haziran 2019, Cuma
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
GALERİ
Haberler Galeri Galatasaray yeni Muslera'sını buldu!

Galatasaray yeni Muslera'sını buldu!

Son şampiyon Galatasaray transferde temaslarına devam ediyor. Ryan Babel transferinde sona gelen sarı-kırmızılılar da gerek gelen teklifler gerekse yaşının ilerlemesi sebebiyle 32 yaşındaki tecrübeli file bekçisi Fernando Muslera'nın olası bir durumda yerini alabilecek kaleciyi arıyor. Son olarak İngiliz basınından bir iddia ortaya atıldı.
14 Haziran 2019 Cuma 07:33
Galatasaray yeni Muslera'sını buldu!

Galatasaray'da transfer hareketliliği tüm hızıyla devam ediyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Galatasaray yeni Muslera'sını buldu!

Transfer sezonunun açılmasının ardından transferde vitesi yükselten sarı-kırmızılılarda tecrübeli file bekçisi Fernando Muslera'yı yedekleyebilecek bir kaleci arayışı da gündemde.

Galatasaray yeni Muslera'sını buldu!

İngiliz basını, Galatasaray'ın Brezilyalı Lucas Perri için devrede olduğunu yazdı.

Galatasaray yeni Muslera'sını buldu!

Evening Standard'ın haberine göre; genç eldivenin transferi için Galatasaray ve Sporting Lizbon fırsat kolluyor.

Galatasaray yeni Muslera'sını buldu!

Crystal Palace, Brezilyalı kalecinin satın alma opsiyonu hakkında henüz kararını vermediği belirtiliyor.

DİĞER GALERİLER
Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN
    BİZE ULAŞIN