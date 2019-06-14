Galatasaray yeni Muslera'sını buldu!

Son şampiyon Galatasaray transferde temaslarına devam ediyor. Ryan Babel transferinde sona gelen sarı-kırmızılılar da gerek gelen teklifler gerekse yaşının ilerlemesi sebebiyle 32 yaşındaki tecrübeli file bekçisi Fernando Muslera'nın olası bir durumda yerini alabilecek kaleciyi arıyor. Son olarak İngiliz basınından bir iddia ortaya atıldı.

14 Haziran 2019 Cuma 07:33 BU GALERİYİ PAYLAŞ





