Galatasaray yeni Muslera'sını buldu!

Son şampiyon Galatasaray transferde temaslarına devam ediyor. Ryan Babel transferinde sona gelen sarı-kırmızılılar da gerek gelen teklifler gerekse yaşının ilerlemesi sebebiyle 32 yaşındaki tecrübeli file bekçisi Fernando Muslera'nın olası bir durumda yerini alabilecek kaleciyi arıyor. Son olarak İngiliz basınından bir iddia ortaya atıldı.
14 Haziran 2019 Cuma 07:33
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Galatasaray'da transfer hareketliliği tüm hızıyla devam ediyor.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Transfer sezonunun açılmasının ardından transferde vitesi yükselten sarı-kırmızılılarda tecrübeli file bekçisi Fernando Muslera'yı yedekleyebilecek bir kaleci arayışı da gündemde.
İngiliz basını, Galatasaray'ın Brezilyalı Lucas Perri için devrede olduğunu yazdı.
Evening Standard'ın haberine göre; genç eldivenin transferi için Galatasaray ve Sporting Lizbon fırsat kolluyor.
Crystal Palace, Brezilyalı kalecinin satın alma opsiyonu hakkında henüz kararını vermediği belirtiliyor.