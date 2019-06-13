Galatasaray Muriç'e son teklifini yaptı!

Çaykur Rizespor sportif direktörü Yılmaz Bal geçtiğimiz günlerde yıldız oyuncunun transferiyle ilgili olarak A Spor'a yaptığı açıklamada Vedat Muriç için Galatasaray'dan 10 milyon Euro talep ettiklerini ancak sarı kırmızılı kulübün 2,5 milyon Euro'luk bir teklifle geldiğini, bu teklifi reddettiklerini açıklamıştı.