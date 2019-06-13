Galatasaray Muriç'e son teklifini yaptı!

Gelecek sezon kadrosunu güçlendirmek isteyen Galatasaray'da gündem Çaykur Rizespor'un golcüsü Vedat Muriç. Muriç'i kadrosuna katmak isteyen sarı-kırmızılılar Rizespor'un kapısını yeni bir teklif için çaldı..
13 Haziran 2019 Perşembe 21:39
Güncelleme: 13.06.2019 21:39
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Spor Toto Süper Lig'de 2018-2019 sezonunu 69 puanla şampiyon tamamlayan ve gelecek sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek olan Galatasaray'da transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor.
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Sarı kırmızılılar, transferde öncelikli hedeflerinden biri olan Kosovalı forvet Vedat Muriç için kulübü Çaykur Rizespor'a son teklifini yaptı.
Çaykur Rizespor sportif direktörü Yılmaz Bal geçtiğimiz günlerde yıldız oyuncunun transferiyle ilgili olarak A Spor'a yaptığı açıklamada Vedat Muriç için Galatasaray'dan 10 milyon Euro talep ettiklerini ancak sarı kırmızılı kulübün 2,5 milyon Euro'luk bir teklifle geldiğini, bu teklifi reddettiklerini açıklamıştı.
Galatasaray, 25 yaşındaki oyuncu için son teklifini yaptı.
A Spor'un haberine göre Galatasaray Muriç için Çaykur Rizespor'a 3 milyon Euro + bir sonraki satıştan %15 pay teklifinde bulundu. Muriç için 10 milyon Euro isteyen Çaykur Rizespor, teklife henüz cevap vermedi.
Çaykur Rizespor'un 2018'in Ocak ayında transfer ettiği Muriç bu sezon forma giydiği 36 maçta 17 gol atıp 8 asist yaptı.