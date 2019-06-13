Nainggolan'dan transfer açıklaması! Galatasaray... - Son dakika Galatasaray fotoğrafları - Fotomaç
13 Haziran 2019, Perşembe
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Nainggolan'dan transfer açıklaması! Galatasaray...

Sezonu çifte kupa ile kapatan Galatasaray transfer çalışmalarına son sürat devam ediyor. Takımı Şampiyonlar Ligi deneyimi yüksek oyuncular monte etmek isteyen sarı-kırmızılılarda gündeme gelen son isim Inter'in yıldız futbolcusu Radja Nainggolan olmuştu. Belçikalı futbolcudan transfer açıklaması geldi. İşte detaylar...
13 Haziran 2019 Perşembe 19:46
Nainggolan'dan transfer açıklaması! Galatasaray...

Galatasaray Kulübü transfer çalışmalarını büyük bir titizlikle sürdükdüklerini açıklamıştı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Nainggolan'dan transfer açıklaması! Galatasaray...

Önümüzdeki sezon Şampiyonlar Ligi'nde boy gösterecek olan Cimbom, Devler Ligi tecrübesi olan oyuncuları kadrosuna katmak istiyor.

Nainggolan'dan transfer açıklaması! Galatasaray...

Transferde teknik direktör Fatih Terim'in raporlarına göre hareket eden sarı-kırmızılılar birçok oyuncu ile temas halinde.

Nainggolan'dan transfer açıklaması! Galatasaray...

Galatasaray'ın son olarak Inter'in yıldız futbolcusu Nainggolan'ı transfer etmek istediği öne sürülmüştü.

Nainggolan'dan transfer açıklaması! Galatasaray...

Yıldız futbolcudan transfer açıklaması geldi.

İşte o açıklamalar...


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