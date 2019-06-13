Nainggolan'dan transfer açıklaması! Galatasaray...
Sezonu çifte kupa ile kapatan Galatasaray transfer çalışmalarına son sürat devam ediyor. Takımı Şampiyonlar Ligi deneyimi yüksek oyuncular monte etmek isteyen sarı-kırmızılılarda gündeme gelen son isim Inter'in yıldız futbolcusu Radja Nainggolan olmuştu. Belçikalı futbolcudan transfer açıklaması geldi. İşte detaylar...
13 Haziran 2019 Perşembe 19:46
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Galatasaray Kulübü transfer çalışmalarını büyük bir titizlikle sürdükdüklerini açıklamıştı.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Önümüzdeki sezon Şampiyonlar Ligi'nde boy gösterecek olan Cimbom, Devler Ligi tecrübesi olan oyuncuları kadrosuna katmak istiyor.
Transferde teknik direktör Fatih Terim'in raporlarına göre hareket eden sarı-kırmızılılar birçok oyuncu ile temas halinde.
Galatasaray'ın son olarak Inter'in yıldız futbolcusu Nainggolan'ı transfer etmek istediği öne sürülmüştü.