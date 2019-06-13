Ryan Babel'in Galatasaray'a maliyeti belli oldu! - Son dakika Galatasaray fotoğrafları - Fotomaç
13 Haziran 2019, Perşembe
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Ryan Babel'in Galatasaray'a maliyeti belli oldu!

Transfer sezonunun başlamasıyla birçok ismi kadrosuna katmak için görüşmelerini sürdüren Galatasaray, Beşiktaş'ın eski yıldızı Ryan Babel ile imzalamaya çok yakın. Kısa süre içerisinde Babel ile imzaları atacak olan sarı-kırmızılılar da oyuncunun maliyeti de belli oldu. İşte Ryan Babel'in Galatasaray'a maliyeti...
13 Haziran 2019 Perşembe 19:16 Güncelleme: 13.06.2019 19:16
Ryan Babel'in Galatasaray'a maliyeti belli oldu!

Galatasaray gelecek sezon kadrosunu güçlendirmek için girişimlerine başladı.

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Ryan Babel'in Galatasaray'a maliyeti belli oldu!

Geçtiğimiz sezonu şampiyon olarak tamamlayan sarı kırmızılılar, gelecek sezon da taraftarlarına şampiyonluk hediye etmek istiyor.

Ryan Babel'in Galatasaray'a maliyeti belli oldu!

Birçok isimle görüşmelerini sürdüren sarı-kırmızılı yönetim Beşiktaş'ın eski yıldızı Ryan Babel transferin büyük yol katetti.

Ryan Babel'in Galatasaray'a maliyeti belli oldu!

Ryan Babel ile her konuda anlaşmaya varan Ryan Babel'in sözleşmesinin detayları da öğrenildi.

Ryan Babel'in Galatasaray'a maliyeti belli oldu!

Geçtiğimiz sezonun devre arasında Fulham'a transfer olan Ryan Babel, iyi bir futbol ortaya koymasına rağmen takımının küme düşmesine engel olamamıştı.

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