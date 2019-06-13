Ryan Babel'in Galatasaray'a maliyeti belli oldu!

Transfer sezonunun başlamasıyla birçok ismi kadrosuna katmak için görüşmelerini sürdüren Galatasaray, Beşiktaş'ın eski yıldızı Ryan Babel ile imzalamaya çok yakın. Kısa süre içerisinde Babel ile imzaları atacak olan sarı-kırmızılılar da oyuncunun maliyeti de belli oldu. İşte Ryan Babel'in Galatasaray'a maliyeti...

13 Haziran 2019 Perşembe 19:16 Güncelleme: 13.06.2019 19:16 BU GALERİYİ PAYLAŞ





