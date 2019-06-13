Galatasaray'dan transfer açıklaması - Son dakika Galatasaray fotoğrafları - Fotomaç
13 Haziran 2019, Perşembe
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
GALERİ
Haberler Galeri Galatasaray'dan transfer açıklaması

Galatasaray'dan transfer açıklaması

Galatasaray Spor Kulübü resmi internet sitesinden tranfer açıklamasında bulundu. Yapılan açıklama da "Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarımız, UEFA Finansal Fair Play çerçevesinde ve Kulübümüz'ün çıkarları doğrultusunda son derece dikkatli ve gizlilik içerisinde yürütülmektedir." ifadelerine yer verildi.
13 Haziran 2019 Perşembe 18:17 Güncelleme: 13.06.2019 18:26
Galatasaray'dan transfer açıklaması

Galatasray resmi internet sitesi üzerinden transfere dair açıklamada bulundu.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Galatasaray'dan transfer açıklaması

İşte sarı-kırmızılı yönetimin o açıklaması.

Galatasaray'dan transfer açıklaması

Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarımız, UEFA Finansal Fair Play çerçevesinde ve Kulübümüz'ün çıkarları doğrultusunda son derece dikkatli ve gizlilik içerisinde yürütülmektedir.

Galatasaray'dan transfer açıklaması

Ancak her transfer döneminde olduğu gibi bu dönemde de her gün çeşitli mecralarda Kulübümüz ile ilgili hayal ürünü transfer haberleri yer almaktadır.

Galatasaray'dan transfer açıklaması

Bu doğrultuda; Camiamızdan ve taraftarlarımızdan, Kulübümüz ve Yönetimimizi yıpratmaya yönelik bu tarz gerçek dışı iddialara itibar etmemelerini rica ederiz.

DİĞER GALERİLER
Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN
    BİZE ULAŞIN