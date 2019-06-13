Galatasaray'dan transfer açıklaması

Galatasaray Spor Kulübü resmi internet sitesinden tranfer açıklamasında bulundu. Yapılan açıklama da "Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarımız, UEFA Finansal Fair Play çerçevesinde ve Kulübümüz'ün çıkarları doğrultusunda son derece dikkatli ve gizlilik içerisinde yürütülmektedir." ifadelerine yer verildi.
13 Haziran 2019 Perşembe 18:17
Güncelleme: 13.06.2019 18:26
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Galatasray resmi internet sitesi üzerinden transfere dair açıklamada bulundu.
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İşte sarı-kırmızılı yönetimin o açıklaması.
Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarımız, UEFA Finansal Fair Play çerçevesinde ve Kulübümüz'ün çıkarları doğrultusunda son derece dikkatli ve gizlilik içerisinde yürütülmektedir.
Ancak her transfer döneminde olduğu gibi bu dönemde de her gün çeşitli mecralarda Kulübümüz ile ilgili hayal ürünü transfer haberleri yer almaktadır.
Bu doğrultuda; Camiamızdan ve taraftarlarımızdan, Kulübümüz ve Yönetimimizi yıpratmaya yönelik bu tarz gerçek dışı iddialara itibar etmemelerini rica ederiz.