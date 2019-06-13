HaberlerGaleriUEFA'dan tarihi karar... Ve Muriç bombası böyle patlıyor! Son dakika transfer haberleri...
UEFA'dan tarihi karar... Ve Muriç bombası böyle patlıyor! Son dakika transfer haberleri...
Galatasaray tarihinin en kritik günlerini yaşıyor... Mart ayındaki olağan genel kurulda ibra edilmeyen Mustafa Cengiz ve yönetimi mahkeme yolunu seçerek tedbir kararı aldırmıştı. 11 Temmuz'da mahkemeden çıkacak karar kulübün yarınlarını etkileyecek. Bu durum transferi de doğrudan kapsıyor. Ayrıntılar ve 4 transfer bombası şöyle;
13 Haziran 2019 Perşembe 17:32
Güncelleme: 13.06.2019 17:36
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Galatasaray için transferde tarihi süreç başladı... Çağlayan'daki 14. Asliye Hukuk Mahkemesi, görülecek davada tedbir kararını kaldırırsa Galatasaray Kulübü bir ay içinde seçime gitmek mecburiyetinde kalacak.
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Ve mevcut başkan tüzüğe göre seçime giremeyecek. Eğer mahkeme, genel kurulun kararını haksız bulursa Mustafa Cengiz ve yönetimi seçim dosyasını şimdilik kapatarak yoluna devam edecek.
Sezon bittikten sonra teknik heyetin raporu doğrultusunda birçok oyuncuyla görüşen yönetim bugünkü sonuca göre anlaştığı oyuncuları duyuracak. Kim mi onlar?
Eski Beşiktaşlı Ryan Babel ve Fenerbahçe ile sözleşmesi sona eren Şener Özbayraklı...
Ve boşta olan Jimmy Durmaz ile de söz kesildiğini hatırlatalım.