UEFA'dan tarihi karar... Ve Muriç bombası böyle patlıyor! Son dakika transfer haberleri... - Son dakika Galatasaray fotoğrafları - Fotomaç
13 Haziran 2019, Perşembe
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Haberler Galeri UEFA'dan tarihi karar... Ve Muriç bombası böyle patlıyor! Son dakika transfer haberleri...

UEFA'dan tarihi karar... Ve Muriç bombası böyle patlıyor! Son dakika transfer haberleri...

Galatasaray tarihinin en kritik günlerini yaşıyor... Mart ayındaki olağan genel kurulda ibra edilmeyen Mustafa Cengiz ve yönetimi mahkeme yolunu seçerek tedbir kararı aldırmıştı. 11 Temmuz'da mahkemeden çıkacak karar kulübün yarınlarını etkileyecek. Bu durum transferi de doğrudan kapsıyor. Ayrıntılar ve 4 transfer bombası şöyle;

13 Haziran 2019 Perşembe 17:32 Güncelleme: 13.06.2019 17:36
UEFA'dan tarihi karar... Ve Muriç bombası böyle patlıyor! Son dakika transfer haberleri...

Galatasaray için transferde tarihi süreç başladı... Çağlayan'daki 14. Asliye Hukuk Mahkemesi, görülecek davada tedbir kararını kaldırırsa Galatasaray Kulübü bir ay içinde seçime gitmek mecburiyetinde kalacak.

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UEFA'dan tarihi karar... Ve Muriç bombası böyle patlıyor! Son dakika transfer haberleri...

Ve mevcut başkan tüzüğe göre seçime giremeyecek. Eğer mahkeme, genel kurulun kararını haksız bulursa Mustafa Cengiz ve yönetimi seçim dosyasını şimdilik kapatarak yoluna devam edecek.

UEFA'dan tarihi karar... Ve Muriç bombası böyle patlıyor! Son dakika transfer haberleri...

Sezon bittikten sonra teknik heyetin raporu doğrultusunda birçok oyuncuyla görüşen yönetim bugünkü sonuca göre anlaştığı oyuncuları duyuracak. Kim mi onlar?

UEFA'dan tarihi karar... Ve Muriç bombası böyle patlıyor! Son dakika transfer haberleri...

Eski Beşiktaşlı Ryan Babel ve Fenerbahçe ile sözleşmesi sona eren Şener Özbayraklı...

UEFA'dan tarihi karar... Ve Muriç bombası böyle patlıyor! Son dakika transfer haberleri...

Ve boşta olan Jimmy Durmaz ile de söz kesildiğini hatırlatalım.

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