Yılın bombası Fenerbahçe'den! Taraftarın gönlü böyle alınacak... Son dakika transfer haberleri - Son dakika Fenerbahçe fotoğrafları - Fotomaç
13 Haziran 2019, Perşembe
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Yılın bombası Fenerbahçe'den! Taraftarın gönlü böyle alınacak... Son dakika transfer haberleri

Fenerbahçe transfer haberlerinde son dakika gelişmesi... Sarı lacivertliler, Süper Lig'de yeni sezon için şampiyonluk planları yaparken takviye konusunda flaş bir adım attı ve dünyaca ünlü yıldız için görüşmelere başladı. Bu transferle geride bırakılan kötü sezon unutturulacak ve taraftarın gönlü kazanılacak. İşte o isim ve bomba hamlenin detayları:
13 Haziran 2019 Perşembe 10:16 Güncelleme: 13.06.2019 10:31
Yılın bombası Fenerbahçe'den! Taraftarın gönlü böyle alınacak... Son dakika transfer haberleri

Transferde hızlı hareket eden ancak FFP'yi de düşünen Fenerbahçe'den son dakika bombası...

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Yılın bombası Fenerbahçe'den! Taraftarın gönlü böyle alınacak... Son dakika transfer haberleri

Sportif Direktör Damien Comolli ve teknik direktör Ersun Yanal önderliğinde harekete geçen sarı-lacivertliler bombayı patlattı.

Yılın bombası Fenerbahçe'den! Taraftarın gönlü böyle alınacak... Son dakika transfer haberleri

UEFA'dan gelecek karara göre adımlarını daha net şekilde atacak olan Fenerbahçe, transfer için görüşmelerini sürdürüyor ve hata yapmamak için ince eleyip sık dokuyor.

Yılın bombası Fenerbahçe'den! Taraftarın gönlü böyle alınacak... Son dakika transfer haberleri

Sezon başında takıma transferle ve kiralık olarak kazandırılan isimlerin büyük bölümünden verim sağlanamazken bu kez iş sıkı tutuluyor.

Yılın bombası Fenerbahçe'den! Taraftarın gönlü böyle alınacak... Son dakika transfer haberleri

Kadrosundaki birçok yabancı isim ile yollarını ayıran sarı lacivertliler, Avrupa'da transfer harekatına resmen başladı.

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