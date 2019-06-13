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Yılın bombası Fenerbahçe'den! Taraftarın gönlü böyle alınacak... Son dakika transfer haberleri
Fenerbahçe transfer haberlerinde son dakika gelişmesi... Sarı lacivertliler, Süper Lig'de yeni sezon için şampiyonluk planları yaparken takviye konusunda flaş bir adım attı ve dünyaca ünlü yıldız için görüşmelere başladı. Bu transferle geride bırakılan kötü sezon unutturulacak ve taraftarın gönlü kazanılacak. İşte o isim ve bomba hamlenin detayları:
13 Haziran 2019 Perşembe 10:16 Güncelleme: 13.06.2019 10:31
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Kadrosundaki birçok yabancı isim ile yollarını ayıran sarı lacivertliler, Avrupa'da transfer harekatına resmen başladı.
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