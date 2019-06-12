Saffet Akbaş: Fenerbahçe'ye en az 10 yeni oyuncu gerekiyor
A Spor yorumcusu Saffet Akbaş, Ana Haber programı canlı yayınında Fenerbahçe'nin gündemine dair değerlendirmelerde bulundu. Akbaş, "Fenerbahçe'ye en az 10 yeni oyuncu gerekiyor." ifadelerini kullandı.
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