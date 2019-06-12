Fenerbahçe'de Kolarov harekatı
Kadro güçlendirme çalışmalarına devam eden Fenerbahçe'nin, Roma'nın tecrübeli sol beki Kolarov ile anlaşmaya yakın olduğu öğrenildi.
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